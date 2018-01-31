Общество

вчера, 16:55

В новых микрорайонах Липецка проложат экологические тропы

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#экология
В новых микрорайонах Липецка проложат экологические тропы

В феврале стартует масштабная областная акция «Экология глазами детей».

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, в Липецке планируется создание экологических троп по проектам школьников. Маршруты экологических троп могут проходить по зеленым зонам, интересным природным объектам, местам отдыха населения, в том числе на территории парка Авиаторов, пруда у парка Авиаторов в микрорайоне Елецкий, пруда на балке в микрорайоне Университетский, зеленых зон микрорайона Университетский города Липецка.

Данная работа будет выполняться школьниками региона в рамках масштабной областной экологической акции «Экология глазами детей», которая стартует в конце февраля. Лучшие проекты детей будут рекомендованы для последующего практического использования при обустройстве экологических троп, в том числе на особо охраняемых природных территорий Липецкой области.

Одновременно с выполнением работ по созданию экологических троп, в рамках акции «Экология глазами детей» предусмотрена деятельность учащихся общеобразовательных учреждений региона по трем направлениям: «Красная книга Липецкой области глазами детей», «Заметки юных экологов», учебно-исследовательский проект «Изучая, предлагай». Лучшие работы участников областной экологической акции «Экология глазами детей» войдут в сборники творческих работ и будут переданы авторам, а также в учреждения культуры и образования области.


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#экология

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