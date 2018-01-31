У села Кривка Усманского района фура перекрыла трассу

Тягач с прицепом занесло на дороге, образовалась многокилометровая пробка.

Сегодня у села Кривка Усманского района грузовик «МАН» с прицепом полностью перегородил трассу.

Как сообщают очевидцы, машину занесло так, что она встала поперек проезжей части. При этом не осталось возможности объехать ее по обочине. В результате этого образовалась многокилометровая пробка.







