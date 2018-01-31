вчера, 16:42
У села Кривка Усманского района фура перекрыла трассу
Тягач с прицепом занесло на дороге, образовалась многокилометровая пробка.
Сегодня у села Кривка Усманского района грузовик «МАН» с прицепом полностью перегородил трассу.
Как сообщают очевидцы, машину занесло так, что она встала поперек проезжей части. При этом не осталось возможности объехать ее по обочине. В результате этого образовалась многокилометровая пробка.
афанасий
Вован
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Хохленок индезит
F16
23
Заепал этот гамномагнит
Катерина
Ну очень старый