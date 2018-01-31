Происшествия

вчера, 16:42

У села Кривка Усманского района фура перекрыла трассу

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#авария #ДТП
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У села Кривка Усманского района фура перекрыла трассу

Тягач с прицепом занесло на дороге, образовалась многокилометровая пробка.

Сегодня у села Кривка Усманского района грузовик «МАН» с прицепом полностью перегородил трассу.

Как сообщают очевидцы, машину занесло так, что она встала поперек проезжей части. При этом не осталось возможности объехать ее по обочине. В результате этого образовалась многокилометровая пробка.



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#авария #ДТП
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Комментарии (10)

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афанасий

вчера, 22:23
Классные комменты! Наверно никто никогда за рулём зимой продукты не развозил! В снег и лёд! А помочь в дороге никто не пробовал? Дёрнуть чтобы развернуть или вытащить. Где же ваша помощь ЛИПЧАНЕ? Если мы продукты возить не будем, где еду будете покупать? Когда нибудь злые языки попадут в аналогичную ситуацию и будут бегать по дороге-помогите , спасите, а другие злые будут вам предлагать вас сжечь!
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Вован

вчера, 19:23
Крутой пацан, этих. андонов на магнитновских фурах убить мало. Бросают прямо на дорогах, занимают полосу, а ты их объезжать должен. Особенно на космонавтов, напротив больницы. Из за них там пробка всегда
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Крутой пацан

вчера, 18:41
Катерина, тупорылая * сядь на фуру и попробуй проедь сто метров мразина глупая
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Генерал Бикасов

вчера, 18:30
Сжечь эту фуру!
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Хохленок индезит

вчера, 18:26
Сейчас мои братья украинские там марадерничают
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F16

вчера, 17:58
Этим фурам можно всё...
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23

вчера, 17:50
потрошить фуру за такой косяк и жрать что бы не замерзнуть
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Заепал этот гамномагнит

вчера, 17:34
Катерина, на филлипченко согласен
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Катерина

вчера, 17:32
Ну очень старый, согласна с вами. На Филипченко сегодня такая же перекрыла дорогу. И не заносило её ни куда. Объезжали по тротуару.
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Ну очень старый

вчера, 16:50
Вообще-то магнитовские фуры достали: почти все магазины "Магнит" не имеют нормальных подъездов для разгрузки, фуры останавливаются так, как бог на душу положит, устанавливают опоры на * * перегрузке, корежат тротуары... Но им все можно - проплачено!
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