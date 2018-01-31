Культура

вчера, 16:19

Липчанам покажут «Радость жизни»

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#выставка #художник
Липчанам покажут «Радость жизни»

В экспозиции будут представлены полотна Василия Шевченко.

31 января в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки известного российского художника Василия Шевченко «Радость жизни». Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в экспозиции будут представлены живописные полотна из фондов музея и частной коллекции вдовы художника Таисии Федоровой. 

- Василий Шевченко (1926-1997) – удивительно яркий художник, уникальное творчество которого составляет гордость России и является неотъемлемой частью достояния отечественного изобразительного искусства последней четверти ХХ века, - отмечают в пресс-службе епартамента культуры. -  Его живопись мощна и экспрессивна, страстна и трепетна. Она словно красочная буря, сметает преграды на пути к сердцу и чувствам человека. В работах художника открывается мир невероятный и убедительный. Художник выработал свой неповторимый стиль, его живопись обладает исключительной эмоциональной и смысловой активностью. Природное чутье и опыт позволили художнику выразить свои мысли и чувства в точнейших цветовых отношениях, ритме и удивительной, неповторимой пластике. «Радость жизни» Василия Ивановича Шевченко - это образы детства с деревенскими кривыми хатками, лошадками и петухами, буйствующая природа Придонья с закатами и восходами в работах «Весна на столе», «Влюбленные», «Утро моего детство», «Соловей», «Новый день», «Встреча». Истоки самобытного искусства Шевченко в его жизни – трудной и драматичной. Василий Иванович – уроженец села Колыбелка Лискинского района Воронежской области. Он участник Великой Отечественной войны, за боевые подвиги награждён орденами и медалями. Сотни картин, им написанных, разошлись по всему свету и хранятся не только в Российских музея, но и в музеях США, Испании, Италии, Южной Кореи, Финляндии, Германии, Японии. Об удивительном творчестве Василия Шевченко сняты документальные фильмы. Десятки публикаций в российских и зарубежных журналах посвящены неординарной личности ни на кого не похожего художника. Посетители выставки в очередной раз могут убедиться, что Василий Иванович  Шевченко - по-настоящему гениальный художник, чьи произведения будят разум и чувства  и дарят «Радость жизни».

Фото  culture48.ru

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#выставка #художник

Комментарии (2)

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живут на белом свете поэты и цари...

вчера, 19:38
""Посетители выставки в очередной раз могут убедиться, что Василий Иванович Шевченко - по-настоящему гениальный * , чьи произведения будят разум и чувства и дарят «Радость жизни».! - вот только * жизни его творчество никому не было нужно . в то время администрация пиарила Сорокина , финансируя его и в хвост и в гриву , а Шевченко умер в нищите и забвении. спасибо его супруге ,что практически все работы передала музею в Лисках . в Липецке * жизни Шевчено никому не был нужен , а теперь подпевалы хором и напребой запели дифирамбы .. - где ж раньше были вы ?
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Андрюша. Жабин. из. Чаплыгина

вчера, 17:16
а. такую. картину. мне. подарили. зэки. на. память. сказали. что. тот. петух. это. я
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