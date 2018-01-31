Липчанам покажут «Радость жизни»

В экспозиции будут представлены полотна Василия Шевченко.

31 января в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки известного российского художника Василия Шевченко «Радость жизни». Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в экспозиции будут представлены живописные полотна из фондов музея и частной коллекции вдовы художника Таисии Федоровой.

- Василий Шевченко (1926-1997) – удивительно яркий художник, уникальное творчество которого составляет гордость России и является неотъемлемой частью достояния отечественного изобразительного искусства последней четверти ХХ века, - отмечают в пресс-службе епартамента культуры. - Его живопись мощна и экспрессивна, страстна и трепетна. Она словно красочная буря, сметает преграды на пути к сердцу и чувствам человека. В работах художника открывается мир невероятный и убедительный. Художник выработал свой неповторимый стиль, его живопись обладает исключительной эмоциональной и смысловой активностью. Природное чутье и опыт позволили художнику выразить свои мысли и чувства в точнейших цветовых отношениях, ритме и удивительной, неповторимой пластике. «Радость жизни» Василия Ивановича Шевченко - это образы детства с деревенскими кривыми хатками, лошадками и петухами, буйствующая природа Придонья с закатами и восходами в работах «Весна на столе», «Влюбленные», «Утро моего детство», «Соловей», «Новый день», «Встреча». Истоки самобытного искусства Шевченко в его жизни – трудной и драматичной. Василий Иванович – уроженец села Колыбелка Лискинского района Воронежской области. Он участник Великой Отечественной войны, за боевые подвиги награждён орденами и медалями. Сотни картин, им написанных, разошлись по всему свету и хранятся не только в Российских музея, но и в музеях США, Испании, Италии, Южной Кореи, Финляндии, Германии, Японии. Об удивительном творчестве Василия Шевченко сняты документальные фильмы. Десятки публикаций в российских и зарубежных журналах посвящены неординарной личности ни на кого не похожего художника. Посетители выставки в очередной раз могут убедиться, что Василий Иванович Шевченко - по-настоящему гениальный художник, чьи произведения будят разум и чувства и дарят «Радость жизни».