Культура

вчера, 16:15

Древнейшую историю Липецкого края представят на выставке

11 680
#выставка #музей
Древнейшую историю Липецкого края представят на выставке

В экспозицию вошли древнейшие орудия труда, кости первобытных животных, посудау, жеские и мужские украшения, оружие.

6 февраля  в Липецком областном краеведческом музее состоится презентация выставки открытого хранения фондов археологии «Древнейшая история Липецкого края». Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, выставка посвящена историческим событиям, происходившим на территории нашего края в период с каменного века до древнерусского времени. 

Посетители смогут познакомиться с археологическими находками, обнаруженными на территории Липецкой области за последние 70 лет. В витринах они смогут увидеть: древнейшие орудия труда, кости первобытных животных, древнейшую посуду, женские и мужские украшения, оружие.


Всего на выставке будет представлено более 1000 артефактов из фондов Липецкого областного краеведческого музея. 

11 680
#выставка #музей

Комментарии (11)

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мудрый

вчера, 23:11
бредятина, мудрец согласен автор зтого щедевра наверняка имеет высшее журналистское образование
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Вы все мрази недалёкие...

вчера, 22:04
кто хоть что то знает об археологии?
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Житель

вчера, 22:03
ыыы1 мудак, давай встретимся
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ТВК

вчера, 20:08
посудау, жеские - это что за слова ?
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Кеша

вчера, 20:04
Светлана, Скорее всего-"посуду даю" или "бью"и второе слово -"жёские" украшения,так наверное можно понимать название статьи.
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ыыы1

вчера, 18:20
липецкая археология - евреи и алканы!
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aa

вчера, 18:04
неважно посудау или жеские и мужские, главное 1000 артефактов едрить их вкорень
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точно

вчера, 17:22
и не ходить
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бредятина

вчера, 16:51
после прочтения названия статьи дальше можно не читать
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Светлана

вчера, 16:42
посудау??? и что за жеские и мужские украшения??? очень интересно....
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