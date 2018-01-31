вчера, 16:15
Древнейшую историю Липецкого края представят на выставке
В экспозицию вошли древнейшие орудия труда, кости первобытных животных, посудау, жеские и мужские украшения, оружие.
Посетители смогут познакомиться с археологическими находками, обнаруженными на территории Липецкой области за последние 70 лет. В витринах они смогут увидеть: древнейшие орудия труда, кости первобытных животных, древнейшую посуду, женские и мужские украшения, оружие.
Всего на выставке будет представлено более 1000 артефактов из фондов Липецкого областного краеведческого музея.
мудрый
Вы все мрази недалёкие...
Житель
ТВК
Кеша
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точно
бредятина
Светлана