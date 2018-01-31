Древнейшую историю Липецкого края представят на выставке

В экспозицию вошли древнейшие орудия труда, кости первобытных животных, посудау, жеские и мужские украшения, оружие.

6 февраля в Липецком областном краеведческом музее состоится презентация выставки открытого хранения фондов археологии «Древнейшая история Липецкого края». Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, выставка посвящена историческим событиям, происходившим на территории нашего края в период с каменного века до древнерусского времени.

Посетители смогут познакомиться с археологическими находками, обнаруженными на территории Липецкой области за последние 70 лет. В витринах они смогут увидеть: древнейшие орудия труда, кости первобытных животных, древнейшую посуду, женские и мужские украшения, оружие.



Всего на выставке будет представлено более 1000 артефактов из фондов Липецкого областного краеведческого музея.