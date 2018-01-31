Культура

вчера, 15:21

«Звездный тандем российского детектива» пообщается с липчанами

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#писатель #библиотека
«Звездный тандем российского детектива» пообщается с липчанами

Авторы более 40 романов и 6 сборников рассказов ответят на вопросы читателей.

6 февраля в 15.00 в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится телемост со звездным дуэтом представителей современного детективного жанра – Анной и Сергеем Литвиновыми. 

- Этот творческий дуэт хорошо знаком всем любителям остросюжетной литературы, - сообщает  Централизованная библиотечная система Липецка. - Легкое, динамичное изложение, захватывающий сюжет, симпатичные персонажи  – все это подарило Анне и Сергею Литвиновым титул «Звездного тандема российского детектива». За десять лет творчества они написали более 40 романов и 6 сборников рассказов. Совокупный тираж их книг превысил 8 миллионов экземпляров.

Это уже вторая в этом году встреча с известными российскими писателями в рамках проекта «Телемост с автором». Проект успешно стартовал в начале января, когда в студию Централизованной библиотечной системы Северного округа Москвы пришла мастер детективного жанра Александра Маринина. К эфиру тогда присоединились библиотеки из 11 регионов России. В том числе липецкая библиотека «Сокольская». Такие встречи будут проходить каждый месяц. 

 
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#писатель #библиотека

Комментарии (2)

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Гость

вчера, 20:06
Аленушка, да, мне тоже они нравятся. Все их книги прочитала.
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Аленушка

вчера, 16:52
Отличная новость, пойду обязательно
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