«Звездный тандем российского детектива» пообщается с липчанами

Авторы более 40 романов и 6 сборников рассказов ответят на вопросы читателей.

6 февраля в 15.00 в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится телемост со звездным дуэтом представителей современного детективного жанра – Анной и Сергеем Литвиновыми.



- Этот творческий дуэт хорошо знаком всем любителям остросюжетной литературы, - сообщает Централизованная библиотечная система Липецка. - Легкое, динамичное изложение, захватывающий сюжет, симпатичные персонажи – все это подарило Анне и Сергею Литвиновым титул «Звездного тандема российского детектива». За десять лет творчества они написали более 40 романов и 6 сборников рассказов. Совокупный тираж их книг превысил 8 миллионов экземпляров.



Это уже вторая в этом году встреча с известными российскими писателями в рамках проекта «Телемост с автором». Проект успешно стартовал в начале января, когда в студию Централизованной библиотечной системы Северного округа Москвы пришла мастер детективного жанра Александра Маринина. К эфиру тогда присоединились библиотеки из 11 регионов России. В том числе липецкая библиотека «Сокольская». Такие встречи будут проходить каждый месяц.



