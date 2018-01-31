Вековое строение на Набережной снесут

Грязи избавляются от старых домов.

Администрация города Грязи объявила тендеры на снос трех домов в райцентре. За то, чтобы стереть старые здания с лица Грязей, чиновники готовы потратить 1,1 млн рублей.



Самые кропотливые работы предстоят по адресу Народная Стройка 1а. Там здание будут не сносить, а разбирать. Дом в два этажа сдали в 1962 году. Теперь все почти 600 квадратных метров некогда жилой площади надо частично обрушить, частично — разобрать.



400 000 рублей готовы отдать подрядчикам за снос дома №3 на улице Карьерная. Он был сдан еще в 1926 году. Дом всего в один этаж, но работ там по объему — почти на 7000 кубометров. После сноса здания от него останется ровная площадка в 1 500 квадратных метров.



Снос дома на улице Набережная оценили всего в 300 000 рублей. Одноэтажный дом №1а был заселен более века назад — в 1917 году. От здания останется площадка в 1 000 квадратных метров.



Работы по сносу начнутся сразу после подписания контракта. При успешном ходе торгов здания уничтожат к началу апреля.