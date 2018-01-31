Общество

вчера, 15:13

Вековое строение на Набережной снесут

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#снос #демонтаж #тендер
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Вековое строение на Набережной снесут

Грязи избавляются от старых домов.

Администрация города Грязи объявила тендеры на снос трех домов в райцентре. За то, чтобы стереть старые здания с лица Грязей, чиновники готовы потратить 1,1 млн рублей.

Самые кропотливые работы предстоят по адресу Народная Стройка 1а. Там здание будут не сносить, а разбирать. Дом в два этажа сдали в 1962 году. Теперь все почти 600 квадратных метров некогда жилой площади надо частично обрушить, частично — разобрать.

400 000 рублей готовы отдать подрядчикам за снос дома №3 на улице Карьерная. Он был сдан еще в 1926 году. Дом всего в один этаж, но работ там по объему — почти на 7000 кубометров. После сноса здания от него останется ровная площадка в 1 500 квадратных метров.

Снос дома на улице Набережная оценили всего в 300 000 рублей. Одноэтажный дом №1а был заселен более века назад — в 1917 году. От здания останется площадка в 1 000 квадратных метров.

Работы по сносу начнутся сразу после подписания контракта. При успешном ходе торгов здания уничтожат к началу апреля.
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#снос #демонтаж #тендер
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Комментарии (11)

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Будьте внимательней

вчера, 21:13
информация про снос домов в г. Грязи.
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по распоряжению ЦК

вчера, 19:43
злой обыватель, .. жильцов из администрации и Соборной перевезти в казенный дом - здания передать Обкому и Горкому..
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злой обыватель

вчера, 17:55
Заодно не мешало бы снести здание районной администрации вместе с жильцами.
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Михаил

вчера, 17:20
А дом в Липецке по адресу Фрунзе д. 2 не будут сносить?
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понастроят зоны Сталкер

вчера, 17:08
кто воткнул бетонный 20 этажный столб в районе ГАИ , который * виде с Петровского моста торчит как бестолковый одинокий клык на котором не хватает только Кинг Конга ? и таких мрачных пугающих недостроенных и заброшенных руин в том районе полно.
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гость1

вчера, 17:04
Вот так и воруют деньги налогоплательщиков
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Так! так!

вчера, 16:45
Когда-же будут сносить вековое строение на пр 60 лет СССР
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Андрей Грязинский

вчера, 16:36
гость1, 100 пудов дома уже давно нет
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Давно пора

вчера, 16:01
А то вся область захламлена разваливающейся стариной...
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гость1

вчера, 15:36
Да как разбирать если этот дом на нарадной стройки 1а у бывшей школы 66 уже снесен до нового года.
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