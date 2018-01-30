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18 минут назад
Экипаж судна «Восток» признан пропавшим без вести
Членов экипажа судна «Восток» признали пропавшими без вести. Судно пропало в Японском море 25 января.
В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю не согласились со сделанным ранее заявлением Росморречфлота, в котором члены экипажа рыболовецкого судна "Восток" были названы пропавшими без вести, - передает ТАСС.
"Согласно гражданскому кодексу РФ, признать человека пропавшим без вести может только суд", - сказал представитель Следкома.
В понедельник на официальном сайте Агентства по морскому и речному транспорту (Росморречфлот) появилось информационное сообщение о прекращении активной фазы поисков "Востока". Сообщение содержит фразу: "20 членов экипажа считаются пропавшими без вести".
Компания-владелец пропавшего в Японском море судна "Восток" — "ДВ-флот" настаивает на продолжении поисков экипажа, - сообщил во вторник РИА-Новости генеральный директор предприятия Станислав Мальчевский.
Накануне морской спасательно-координационный центр рассказал об остановке активной фазы поисков, поскольку шансов найти экипаж "Востока" живым больше нет. Поиски продолжат проходящие мимо суда. Во вторник утром МЧС направило на поиски два самолета Бе-200.
"Поиски не закончились, я только что разговаривал с представителями координационно-спасательного центра, там и самолеты летают, и все прочее. <…> Мы, со своей стороны, тоже настаиваем на продолжении поисков", — сказал Мальчевский.
По его словам, судно "Океан", которое "ДВ-флот" направил в район поисков еще в минувшую субботу, до сих пор не добралось до места назначения.
"В море непогода, есть угроза обледенения, поэтому "Океан" продвигается медленно", — объяснил Мальчевский.
25 января в Японском море в 50 - 70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция. К концу дня в субботу, 27 января, были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В понедельник вечером Морской координационно-спасательный центр Владивостока (МСКЦ) объявил о прекращении активной фазы поисков пропавшего "Востока", однако руководство МЧС заявило о продолжении поисковых полетов авиации.
"Согласно гражданскому кодексу РФ, признать человека пропавшим без вести может только суд", - сказал представитель Следкома.
В понедельник на официальном сайте Агентства по морскому и речному транспорту (Росморречфлот) появилось информационное сообщение о прекращении активной фазы поисков "Востока". Сообщение содержит фразу: "20 членов экипажа считаются пропавшими без вести".
Компания-владелец пропавшего в Японском море судна "Восток" — "ДВ-флот" настаивает на продолжении поисков экипажа, - сообщил во вторник РИА-Новости генеральный директор предприятия Станислав Мальчевский.
Накануне морской спасательно-координационный центр рассказал об остановке активной фазы поисков, поскольку шансов найти экипаж "Востока" живым больше нет. Поиски продолжат проходящие мимо суда. Во вторник утром МЧС направило на поиски два самолета Бе-200.
"Поиски не закончились, я только что разговаривал с представителями координационно-спасательного центра, там и самолеты летают, и все прочее. <…> Мы, со своей стороны, тоже настаиваем на продолжении поисков", — сказал Мальчевский.
По его словам, судно "Океан", которое "ДВ-флот" направил в район поисков еще в минувшую субботу, до сих пор не добралось до места назначения.
"В море непогода, есть угроза обледенения, поэтому "Океан" продвигается медленно", — объяснил Мальчевский.
25 января в Японском море в 50 - 70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция. К концу дня в субботу, 27 января, были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В понедельник вечером Морской координационно-спасательный центр Владивостока (МСКЦ) объявил о прекращении активной фазы поисков пропавшего "Востока", однако руководство МЧС заявило о продолжении поисковых полетов авиации.