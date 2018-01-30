В Липецке снова ограничат розничную продажу алкоголя

3 февраля в городе пройдут два митинга.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в эту субботу в городе пройдут два митинга:

- с 10:00 до 12:00 на площадке перед Липецким Домом музыки (ул. Осипенко, 18) согласован митинг с заявленной численностью 500 человек;

- с 11:00 до 13:00 на площади Петра Великого состоится митинг-концерт с заявленной численностью не менее 4 тысяч человек.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.