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23 минуты назад
В Тбилиси при обрушении потолка в метро пострадали 11 человек
Как минимум 11 человек получили травмы в результате обвала потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси.
Как минимум 11 человек получили травмы в результате обвала потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси, - заявил во вторник мэр грузинской столицы Каха Каладзе.
«Все 11 граждан, получивших различные травмы в результате обвала потолка в метро, доставлены в больницы», — заверил он.
Часть потолка обрушилась на пассажиров тбилисского метро, ожидавших поезд на станции «Варкетили». Движение поездов остановлено, на месте продолжают работать спасатели.
По словам очевидцев, подвесной потолок внезапно обрушился на ожидавших поезд пассажиров. Что именно привело к обрушению, не сообщается, - пишут "Известия".
«Все 11 граждан, получивших различные травмы в результате обвала потолка в метро, доставлены в больницы», — заверил он.
Часть потолка обрушилась на пассажиров тбилисского метро, ожидавших поезд на станции «Варкетили». Движение поездов остановлено, на месте продолжают работать спасатели.
По словам очевидцев, подвесной потолок внезапно обрушился на ожидавших поезд пассажиров. Что именно привело к обрушению, не сообщается, - пишут "Известия".