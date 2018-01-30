В мире

27 минут назад

Новые антироссийские санкции могут затронуть зарубежные компании

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#Санкции #США #Россия
Новые антироссийские санкции могут затронуть зарубежные компании

Новые санкции США против Москвы могут затронуть иностранные компании, которые осуществляют крупные сделки с «российским оборонным и разведывательным сектором».

Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, - передает Reuters.

Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.

По утверждению Нойерт, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.

Позднее в Госдепе пояснили агентству РИА-Новости, что Вашингтон предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.

27 октября 2017 года Госдеп опубликовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой», «МиГ», «Туполев»,«Алмаз-Антей», Уралвагонзавод и ряд иных.
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#Санкции #США #Россия

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