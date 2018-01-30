27 минут назад
Новые антироссийские санкции могут затронуть зарубежные компании
Новые санкции США против Москвы могут затронуть иностранные компании, которые осуществляют крупные сделки с «российским оборонным и разведывательным сектором».
Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.
По утверждению Нойерт, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.
Позднее в Госдепе пояснили агентству РИА-Новости, что Вашингтон предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.
27 октября 2017 года Госдеп опубликовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой», «МиГ», «Туполев»,«Алмаз-Антей», Уралвагонзавод и ряд иных.