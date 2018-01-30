В Липецкой области определяют границы зон подтопления

Сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с органами местного самоуправления проделана значительная работа по определению зон затопления и подтопления.

Как сообщает региональное управление экологии, в 2017 году в государственный кадастр недвижимости и базу данных ФГИС ТП внесены сведения о границах зон затопления территорий 10 населенных пунктов, а именно в таких населённых пунктах, как сёла Коробовка и Синявка Грязинского муниципального района (река Байгора), город Данков, село Новоникольское, сёла Сугробы и Бигильдино Данковского муниципального района (река Дон), город Елец (река Сосна), город Лебедянь (река Дон), сёла Ровенка и Паршиновка Добринского района (река Битюг) и сведения о границах зон подтопления территорий 5 населенных пунктов, а именно в сёлах Коробовка и Синявка Грязинского района (река Байгора), в сёлах Новоникольское, Сугробы и Бигильдино Данковского района (река Дон).

Донским бассейновым водным управлением утверждены и подготовлены для направления в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области для постановки в государственный кадастр недвижимости сведения о границах зон затопления города Липецк (река Воронеж). Сведения о границах зон сильного, умеренного и слабого подтоплений села Паршиновка Добринского района при половодьях и паводках реки Битюг согласованы и направлены на утверждение в Донское бассейновое водное управление.

Кроме того, в 2017 году разработаны, согласованы в федеральных органах власти и утверждены: сведения о границах зон затопления по 13 населенным пунктам. В том числе по 10 населенным пунктам сведения внесены в Кадастр недвижимости и во ФГИС ТП (сёла Синявка и Коробовка Грязинского района, Данков, сёла Новоникольское, Сугробы, Бигильдино Данковского района, Елец, Лебедянь, сёла Ровенка и Паршиновка Добринского района); сведения о границах зон подтопления по 6 населенным пунктам, в том числе по 5 населенным пунктам сведения внесены в Кадастр недвижимости и во ФГИС ТП (сёла Синявка и Коробовка Грязинского района, сёла Новоникольское, Сугробы, Бигильдино Данковского района).

В 2018 году будут продолжены работы по определению границ зон затопления и подтопления в 9 районах (Добринский, Добровский, Долгоруковский, Задонский, Лебедянский, Становлянский, Измалковский, Усманский, Хлевенский районы) и 4 городах (Данков, Липецк, Елец, Лебедянь) Липецкой области с внесением информации в государственный кадастр недвижимости по 24 зонам затопления и 29 зонам подтопления и обеспечен контроль за их выполнением.