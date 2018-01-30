Общество

32 минуты назад

Сергей Иванов: «С НЛМК мы вели речь о ста миллионах рублей»

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#концессия
Сергей Иванов: «С НЛМК мы вели речь о ста миллионах рублей»

В мэрии рассчитывают на то, что Новолипецкий комбинат возьмет в концессию парк Металлургов.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутатам предложили проголосовать за перечень объектов, в которые мэрия намерена вложить средства частных инвесторов.

В списке департамента экономического развития мэрии - 10 объектов муниципальной собственности: три бани - на улице Неделина, улице 40 лет Октября и улице маршала Рыбалко, парковая территория по улице адмирала Макарова, ледовый дворец на улице Минской, Дом культуры в посёлке 10-я шахта, подземный переход под площадью Плеханова, здание бывшей школы в Желтых Песках, трамвайное депо на улице Московской, встроенное жилое помещение в 15 микрорайоне в доме 1.

Депутат Александра Гвозденко критически подошла к желанию чиновников передать в концессию до 49 лет парк НЛМК. Мол, чиновники не спросили мнения горожан, живущих в Левобережье.

- Парк действительно требует благоустройства. Принципиально важно знать, как этот проект будет благоустроен, ведь жители должны получить адекватное место отдыха. И что такое инвестиции в 10 миллионов рублей, о которых заявляется? Что там будет: Карусели? Контактный зоопарк?

На этот вопрос ответил глава Липецка. По словам Сергея Иванова, что конкретно сделает концессионер, пока не ясно. Но в мэрии парк Металлургов хотели бы видеть со спортивным уклоном. Ожидаемая сумма инвестиций - до ста миллионов рублей.

- С НЛМК мы вели речь о ста миллионах рублей, - сообщил мэр депутатам.

Депутаты хотели узнать и о других муниципальных объектах, которые мэрия желает сдать в концессию, но ответов от председателя департамента экономического развития городской администрации Екатерины Белокопытовой они не дождались. Все, мол, в стадии разработок и проектов.

- Сегодня мы говорим о принципиальных вещах, а не о конкретике. Мы потом будем каждым конкретным концессионным соглашением заниматься отдельно. Концессионные соглашения нам нужны, - поставил точку в бесплодной дискуссии спикер горсовета Игорь Тиньков.

В конце обсуждения данного вопроса слово еще раз взял глава Липецка. Сергей Иванов сообщил депутатам, что предложенный мэрией список муниципальных объектов - не конечный. Сегодня, по его словам, администрация Липецка желает привлечь средства инвесторов для ремонта и реконструкции главных городских магистралей, таких как улица Баумана и проспект Победы. А еще частный бизнес ждут в Нижнем парке и Каменном логу.  
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#концессия

Комментарии (4)

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Липчанка

2 минуты назад
Нашей мэрии сколько ни дай денег, всё мало, провальная яма какая-то...
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Гость молодежь

3 минуты назад
Видел проект на обсуждении все в нем по уму ( вело и лыже трасса , детский городок, площадки для футбола, и зона молодежных увлечений там ролики гимгастика прыжки модные)…говорили что будут делать на двоих город и нлмк
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цирк

10 минут назад
по моему мнению после второго февраля и миллиарды появятся
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гостья

24 минуты назад
ну хотя бы объясняли, что такое ТЦ со спортивным уклоном? парк со спортивным уклоном? и почему НЛМК должен брать парк на свои поруки? а город где? прямо у нас всё стало со спортивным уклоном, только спорта нет
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