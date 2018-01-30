Сергей Иванов: «С НЛМК мы вели речь о ста миллионах рублей»

В мэрии рассчитывают на то, что Новолипецкий комбинат возьмет в концессию парк Металлургов.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутатам предложили проголосовать за перечень объектов, в которые мэрия намерена вложить средства частных инвесторов.



В списке департамента экономического развития мэрии - 10 объектов муниципальной собственности: три бани - на улице Неделина, улице 40 лет Октября и улице маршала Рыбалко, парковая территория по улице адмирала Макарова, ледовый дворец на улице Минской, Дом культуры в посёлке 10-я шахта, подземный переход под площадью Плеханова, здание бывшей школы в Желтых Песках, трамвайное депо на улице Московской, встроенное жилое помещение в 15 микрорайоне в доме 1.



Депутат Александра Гвозденко критически подошла к желанию чиновников передать в концессию до 49 лет парк НЛМК. Мол, чиновники не спросили мнения горожан, живущих в Левобережье.



- Парк действительно требует благоустройства. Принципиально важно знать, как этот проект будет благоустроен, ведь жители должны получить адекватное место отдыха. И что такое инвестиции в 10 миллионов рублей, о которых заявляется? Что там будет: Карусели? Контактный зоопарк?



На этот вопрос ответил глава Липецка. По словам Сергея Иванова, что конкретно сделает концессионер, пока не ясно. Но в мэрии парк Металлургов хотели бы видеть со спортивным уклоном. Ожидаемая сумма инвестиций - до ста миллионов рублей.



- С НЛМК мы вели речь о ста миллионах рублей, - сообщил мэр депутатам.



Депутаты хотели узнать и о других муниципальных объектах, которые мэрия желает сдать в концессию, но ответов от председателя департамента экономического развития городской администрации Екатерины Белокопытовой они не дождались. Все, мол, в стадии разработок и проектов.



- Сегодня мы говорим о принципиальных вещах, а не о конкретике. Мы потом будем каждым конкретным концессионным соглашением заниматься отдельно. Концессионные соглашения нам нужны, - поставил точку в бесплодной дискуссии спикер горсовета Игорь Тиньков.



В конце обсуждения данного вопроса слово еще раз взял глава Липецка. Сергей Иванов сообщил депутатам, что предложенный мэрией список муниципальных объектов - не конечный. Сегодня, по его словам, администрация Липецка желает привлечь средства инвесторов для ремонта и реконструкции главных городских магистралей, таких как улица Баумана и проспект Победы. А еще частный бизнес ждут в Нижнем парке и Каменном логу.