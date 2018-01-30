Уборка снега в Липецке стала вызывать меньше нареканий

Коммунальщики приобрели 34 единицы спецтехники.

Как рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции в Липецкой области Денис Надеев, в этом январе работа коммунальщиков по уборке снега в регионе вызывает меньше нареканий. Одна из причин улучшения ситуации — приобретение организациями 34 единиц специальной техники для очистки дорог от осадков.



- Мы серьезно боремся и с сосульками, и со снегом. Как в прошлом, так и в этом году мы постоянно проводим большое количество проверок. В декабре 2017 года погода благоволила. Сейчас при перепадах температур начнут быстро образовываться сосульки. Естественно, этим должны заниматься управляющие компании. Мы еще с прошлой недели начали активные проверки по ситуации, по данным, поступающим в ходе мониторинга. В принципе, оценка работы по удалению снега и сосулек в текущем году гораздо лучше, чем в прошлом. В Липецке выданы 13 предписаний по итогам проверки всех управляющих компаний, работающих в городе. А в прошлом году предписания получала каждая организация. Ситуация однозначно улучшилась, - считает Денис Надеев.



Кроме того, согласно данным ГЖИ в 2017 году была проведена серия зимних проверок надлежащего содержания придомовых территорий. Специалистов интересовало, насколько своевременно ответственные за содержание площадей организации очищают дорожки от снега, сбивают сосульки и наледь. Неоднократно специалисты исследовали более 5 200 дворов. По результатам проверок было выдано 114 предписаний, их исполнили в полном объеме. Также на организации составили пять протоколов.