Лишенные лицензии «управляшки» продолжают работать в Липецке

Пока у домов не найдется новый «хозяин».

Государственная жилищная инспекция добилась отзыва лицензий у двух управляющих компаний — МУП «Второе ГЖУ» и «ГУК 3». Вместе с этим организации продолжают обслуживать врученный им ранее жилой фонд.



- Эти организации некачественно обслуживали жилой фонд. В их управлении попали дома в неудовлетворительном состоянии, часто — старые общежития, жилые строения, требующие капитального ремонта. Все дома этих управляющих компаний не остались бесхозными. Согласно Жилищному кодексу РФ, если компания лишается лицензии, то она обязаны продолжить обслуживание домов, - напоминает руководитель Государственной жилищной инспекции Липецкой области Денис Надеев. - Так что дома и их жильцов никто не бросил. Тепло в домах есть, мы контролируем ситуацию в ручном режиме. Дома сейчас выставляются на конкурс и ищут новые обслуживающие организации.



Вопрос о лишении лицензии проблемной управляющей компании ставится тогда, когда организация из раза в раз отказывается выполнять предписания ГЖИ об устранении недостатков в обслуживании жилфонда и не реагирует на штрафные санкции. Есть и определенная планка для подачи иска об отзывы лицензии: неисполнение предписаний на 15% домов от общего объема жилищного фонда. Причем эта цифра — накопительная, и никогда не «сгорает». Свои 15% «управляшка» начинает набирать с первого дня работы с жилфондом.