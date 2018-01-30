Общество

39 минут назад

Лишенные лицензии «управляшки» продолжают работать в Липецке

2 478
#управляющая компания #ГЖИ
Лишенные лицензии «управляшки» продолжают работать в Липецке

Пока у домов не найдется новый «хозяин».

Государственная жилищная инспекция добилась отзыва лицензий у двух управляющих компаний — МУП «Второе ГЖУ» и «ГУК 3». Вместе с этим организации продолжают обслуживать врученный им ранее жилой фонд.

- Эти организации некачественно обслуживали жилой фонд. В их управлении попали дома в неудовлетворительном состоянии, часто — старые общежития, жилые строения, требующие капитального ремонта. Все дома этих управляющих компаний не остались бесхозными. Согласно Жилищному кодексу РФ, если компания лишается лицензии, то она обязаны продолжить обслуживание домов, - напоминает руководитель Государственной жилищной инспекции Липецкой области Денис Надеев. - Так что дома и их жильцов никто не бросил. Тепло в домах есть, мы контролируем ситуацию в ручном режиме. Дома сейчас выставляются на конкурс и ищут новые обслуживающие организации.

Вопрос о лишении лицензии проблемной управляющей компании ставится тогда, когда организация из раза в раз отказывается выполнять предписания ГЖИ об устранении недостатков в обслуживании жилфонда и не реагирует на штрафные санкции. Есть и определенная планка для подачи иска об отзывы лицензии: неисполнение предписаний на 15% домов от общего объема жилищного фонда. Причем эта цифра — накопительная, и никогда не «сгорает». Свои 15% «управляшка» начинает набирать с первого дня работы с жилфондом.
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#управляющая компания #ГЖИ

Комментарии (2)

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библиотекарша ленка

24 минуты назад
и зачем я дура помогала выборы фальсифицировать
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ДЕД МАЗАЙ

27 минут назад
СРАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ НА ВСЕ ГЖИ, А ПУСТОБРЕХ ДЕНИСКА НАДЕЕВ - КАЗНОКРАД И ГАВНЮК СОБАЧИЙ!!! МАЛО ТЕБЯ В ДЕТСТВЕ ПОРОЛИ, СУКИН ТЫ СЫН!!!!!!!!!!!!!!!
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