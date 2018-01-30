В Липецкой области отмечен наибольший рост численности безработных

В 79 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов России, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

С 17 по 24 января численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 2,4 % и составила 764 960 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Кировской, Ростовской, Магаданской областях и Республике Калмыкия. В 79 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Мордовия, Крым, Сахалинской, Омской, Курской, Липецкой областях, городе Севастополе, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области. Не изменилась численность безработных в Республике Ингушетия и Пензенской области.

По оперативным данным, на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1 % от численности экономически активного населения (на 1 января 2017 года – 1,2 %). По состоянию на 24 января 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.