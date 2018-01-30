Общество

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В Липецкой области отмечен наибольший рост численности безработных

9 628
#безработица #рынок труда
В Липецкой области отмечен наибольший рост численности безработных

В 79 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов России, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

С 17 по 24 января численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 2,4 % и составила 764 960 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Кировской, Ростовской, Магаданской областях и Республике Калмыкия. В 79 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Мордовия, Крым, Сахалинской, Омской, Курской, Липецкой областях, городе Севастополе, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области. Не изменилась численность безработных в Республике Ингушетия и Пензенской области. 

По оперативным данным, на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1 % от численности экономически активного населения (на 1 января 2017 года – 1,2 %). По состоянию на 24 января 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.

9 628
#безработица #рынок труда

Комментарии (9)

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цирк

19 минут назад
не верим-148 процентов
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...

23 минуты назад
в лебедянском районе у (нянечек в дет саду)-мрот вырос с 1 января до 9489-и им тут же объявили что зарплата будет меньше мрот или будут сокращения!
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МестныйЯ

23 минуты назад
а ведь перед НГ наш брехливый тербунский соловей пел, что безработных всего лишь 900 с лишним человек!
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///

30 минут назад
это пока цветочки... бюджетников то кормить неначто... ягодки к лету пойдут... посокращают вас нафик... тогда и встретитесь с теми кого гнобили...
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///

32 минуты назад
ой ой... какая новость... а как гнобить и душить... не не подумали что народ без работы останется...
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Александр

34 минуты назад
да ладно, на коленях он и сейчас ползает, но по другому поводу.
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гостья

45 минут назад
да вы что такое пишите то? у нас доходы вон растут, цены снижаются, экономзона во всю работает, торговые центры строятся....так что это брехня
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да ладно

57 минут назад
всё у Королева зашибись..всё растет..вот и безработица растет! дождётся на площади на коленях прощенье просить будет у народа!
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Главное что

59 минут назад
Доходы растут
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