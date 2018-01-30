Культура

сегодня, 10:50

В Липецкой области пройдут карнавал масленичных кукол и конкурс блинов

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#Масленица
В Липецкой области пройдут карнавал масленичных кукол и конкурс блинов

В Липецкой облатси продолжают готовиться к Масленице.

17 февраля в  селе Талица Елецкого района пройдёт Масленичные гуляния. Как сообщают организаторы, главными событиями станут карнавал масленичных кукол и конкурс блинов с пылу с жару. Также будут работать масленичный ледяной столб с призами и подарками и игровая площадка с ледяной горкой. 

В этом селе расположен Храм Казанской иконы Божией Матери с архитектурными формами в стиле Московского зодчества эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова. Хотя в середине XVII века строительство шатровых храмов категорически запрещалось. А недалеко от храма находится святой источник «Андреев колодец».
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#Масленица

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