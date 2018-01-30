Коммунисты проголосовали против строительства нового моста в Липецке

На разработку проекта путепровода мэрия выделила 15 млн рублей.

Первые поправки муниципального бюджета были сегодня приняты депутатами Липецкого городского Совета.



Председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова сообщила депутатам, что за счёт безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов доходы городской казны выросли более чем на 260 млн рублей. Половина этой суммы будет выделено на благоустройство. Так, на понижение уровня грунтовых вод посредством создания дренажной системы в Нижнем парке выделят 100 млн рублей. Ещё 15 млн рублей будет потрачено на разработку проектно-сметной документации для строительства моста через железнодорожные пути в районе посёлка Новая Жизнь. Это будет полноценный новый мост. Когда его построят, по нему будет организовано движение автотранспорта по трассе Липецк-Грязи в одну сторону, а по существующему старому - в другую. Также проектом будет предусмотрено прокладка ветки скоростного трамвая по новому мостовому переходу.



Часть безвозмездных поступлений в размере 17,7 млн рублей будутнаправлены на повышение на 4% зарплат сторожам, тех персоналу, сантехникам, электрикам и представителям иных рабочих специальностей, работающих в бюджетных организациях, не попавшим в "майские" указы президента.



Таким образом, в результате изменений доходная часть муниципального бюджета составит 10,6 млрд рублей, расходная - 11,1 миллиарда.



Большинством голосов поправки были приняты. Против без объяснения причин роголосовала только фракция КПРФ.



