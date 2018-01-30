Культура

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Липчанам покажут Намибию глазами французского фотографа

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#выставка #библиотека #аниме
Липчанам покажут Намибию глазами французского фотографа

А ещё в библиотеку зазывают геймеров и анимешников.

4 февраля  в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина  состоится презентация выставки французского фотографа, путешественника Жоржа Азра «Намибия. Пустыня, племена, дикие животные».

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, по образованию Жорж Азра астрофизик, работал в Национальном центре научных исследований в Университете науки Орсэ под Парижем, впервые в Европе исследовал образцы грунта Луны, участвовал в открытии солнечных ветров. С раннего детства Жорж увлекался фотографией, писал книги о путешествиях и снимал любительские фильмы, поэтому значимой частью его жизни стало фотоискусство. 

Это уже четвертая по счету выставка фотохудожника, которая будет представлена в библиотеке. Все желающие смогут увидеть новые работы, которые рассказывают об удивительной стране в Южной Африке, ее населении, флоре и фауне. 

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина продолжает осваивать новые форматы работы с читателями. Так, там открылась арт-Студия «Кенджи» – новый формат для библиотеки, рассчитанный преимущественно на поклонников японской анимации.

- Это творчески свободный коллектив, который можно назвать БиблиоКосбендом, - отмечают в бибилиотеке и приглашают молодых и креативных анимешников, мечтающих заняться косплеем, сценками или просто потусить среди своих, геймеров, мечтающий скрафтить своего персонажа,   поклонников  «Звездных войн», «Гарри Поттера» или «Темного Дворецкого», завсегдатаев различных анимэ и мультифандомных фестов, косбенды. 
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#выставка #библиотека #аниме

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