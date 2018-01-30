Общество

сегодня, 09:51

Липецкая область вступает в Десятилетие детства

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#образование #дети
Липецкая область вступает в Десятилетие детства

В Липецкой области завершается региональный сетевой форум «Стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства».

Сегодня в Липецкой области завершается региональный сетевой форум «Стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства». В рамках форума, стартовавшего 12 января, была организована работа нескольких панельных дискуссий в соответствии с основными направлениями Стратегии в интересах детей. Сегодня будут подведены 5-летние итоги работы по национальной стратегии действий в интересах детей и объявлен старт мероприятий, посвященных Десятилетию детства.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, итоговым мероприятием форума станет пленарное заседание «Стратегия действий в интересах детей Липецкой области: навстречу Десятилетию детства», которое состоится  сегодня в Липецкой городской детской больнице в здании бывшего санатория "Восход". К участию в заседании приглашены члены координационного Совета по реализации Стратегии действий в интересах детей, руководители органов исполнительной власти, представители прокуратуры, областного суда, управления внутренних дел, заместители глав органов местного самоуправления, курирующие социальные вопросы, руководители муниципальных органов управления образования, опеки и попечительства, физической культуры и молодежной политики, руководители областных учреждений для детей в сфере здравоохранения, культуры, спорта, представители некоммерческих организаций.

Основные задачи форума  это презентация и обсуждение лучших практик, моделей работы в сфере детства и социальной инфраструктуры для уязвимых категорий детей; обсуждение основных результатов реализации Стратегии действий в интересах детей Липецкой области и перспективных задач в рамках Десятилетия детства.

В рамках форума также прошли панельная дискуссия «Семейная политика детствосбережения», на которой состоялось обсуждение вопросов поддержки детского и семейного благополучия в Липецкой области, модернизации системы профилактики социального сиротства в регионе, рассмотрение наиболее эффективных муниципальных моделей профилактики семейного неблагополучия и практик работы в данном направлении, панельная дискуссия «Доступность и качество образования. Культурное и физическое развитие детей» - в ходе этой дискуссии рассмотрены вопросы создания условий для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности,  панельная дискуссия «Здравоохранение, дружественное к детям и ЗОЖ» о реализации мер, направленных на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.

586
#образование #дети

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