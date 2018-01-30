Общество

вчера, 21:13

Липчанка стала участницей очередного телешоу

15 2382
#Анастасия Рубленко #телешоу #супермамочка
Липчанка стала участницей очередного телешоу

Теперь Анастасия Рубленко борется за звание "Супермамочка".

Модель из Липецка Анастасия Рубленко стала участницей очередного телешоу. На это раз Настя появилась в числе героинь проекта "Супермамочка" на канале СТС.

По сюжету проекта, конкуренцию липчанке составляют еще три претендентки на звание "Супермамочки": фермерша, диджей и веган.

В соцсетях Анастасия Рубленко уже поинтересовалась у подписчиков: "Ну как вам выпуск? Понравился или нет? Пишите комментарии - очень интересно!". Это сообщение уже набрало 1264 "лайка" и 23 комментария.

Напомним, ранее Анастасия Рубленко участвовала в телепроекте "Экс на пляже".

Фото - скриншоты с https://ctc.ru/projects/show/supermama/video/1-sezon/6-vypusk
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#Анастасия Рубленко #телешоу #супермамочка

Комментарии (15)

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Евгения

1 минуту назад
Какая то внешность у нее не модельная.
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Тина

38 минут назад
Какая разница всем? Пусть делает что хочет,человек кайфует и хорошо! Что лучше в Ашане мерчендайзером быть?Получается,молодец.
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злой обыватель

49 минут назад
герои нашего б... времени, в основном замужние молодухи бездетные смотрят эту хренотень.
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gorod48,ru

50 минут назад
липчане=сверхлюди
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всё ясно

57 минут назад
* -хи-чески
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всё ясно

58 минут назад
профессия велосипедист, Короче ясно, что веган - * больной человек.
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Веня

вчера, 23:00
завтра подписчики исчезнут...кто ей что ответит?)...
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герои нашего б... времени

вчера, 22:58
ну а чё, хорошее деле - шаландаться по тв-шоу с канала-на-канал, мордой лица торговать..или чем там еще у них торгуют? только вот мне интересно - неужели кто-то всю эту хр.ень смотрит??
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29 янв в 22:33

вчера, 22:33
ну ещё раз попала на TV, вы чего?
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профессия велосипедист

вчера, 22:17
веган - это вегетарианец и сыроед.
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