Общество
вчера, 21:13
Липчанка стала участницей очередного телешоу
Теперь Анастасия Рубленко борется за звание "Супермамочка".
Модель из Липецка Анастасия Рубленко стала участницей очередного телешоу. На это раз Настя появилась в числе героинь проекта "Супермамочка" на канале СТС.
По сюжету проекта, конкуренцию липчанке составляют еще три претендентки на звание "Супермамочки": фермерша, диджей и веган.
В соцсетях Анастасия Рубленко уже поинтересовалась у подписчиков: "Ну как вам выпуск? Понравился или нет? Пишите комментарии - очень интересно!". Это сообщение уже набрало 1264 "лайка" и 23 комментария.
Напомним, ранее Анастасия Рубленко участвовала в телепроекте "Экс на пляже".
Фото - скриншоты с https://ctc.ru/projects/show/supermama/video/1-sezon/6-vypusk
По сюжету проекта, конкуренцию липчанке составляют еще три претендентки на звание "Супермамочки": фермерша, диджей и веган.
В соцсетях Анастасия Рубленко уже поинтересовалась у подписчиков: "Ну как вам выпуск? Понравился или нет? Пишите комментарии - очень интересно!". Это сообщение уже набрало 1264 "лайка" и 23 комментария.
Напомним, ранее Анастасия Рубленко участвовала в телепроекте "Экс на пляже".
Фото - скриншоты с https://ctc.ru/projects/show/supermama/video/1-sezon/6-vypusk
Евгения
Тина
злой обыватель
gorod48,ru
всё ясно
всё ясно
Веня
герои нашего б... времени
29 янв в 22:33
профессия велосипедист