Липецкие учителя соревнуются интернет-ресурсами

Заочный этап конкурса "Учитель года" проходит в Липецке.

В Липецке стартовал конкурс "Учитель года-2018". Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, учителя географии, истории и обществознания, биологии, русского языка и литературы, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности вступили в борьбу за звание «Учитель года» города Липецка. В настоящее время проходит заочный этап конкурса – «Интернет-ресурс». Формат конкурсного задания – представление Интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами. Оценивать Интернет-ресурсы конкурсантов будут члены жюри, в состав которого вошли представители департамента образования администрации города Липецка, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, руководители общеобразовательных учреждений, победители конкурса «Учитель года» прошлых лет. Среди критериев оценки конкурсного задания – информационная насыщенность, эффективность обратной связи, актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна. Максимальное количество баллов – 35. Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. Первая встреча конкурсантов с членами жюри состоится 1 февраля в 14:00 в школе №59 «Перспектива». Напомним, победителем городского профессионального конкурса «Учитель года – 2017» стал учитель математики школы №59 «Перспектива» Сергей Жбанов.