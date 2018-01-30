В Липецке начинается приём заявлений в первый класс

Заявления от родителей первоклассников ждут с 1 февраля.

C 1 февраля школы города начинают прием заявлений на обучение в 1 классе в 2018-2019 учебном году.



Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, приём заявлений в 1 класс для граждан, зарегистрированных на территории, за которой департаментом образования закреплено общеобразовательное учреждение (приказ департамента образования администрации города Липецка от 224.01.2018 № 65 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями города Липецка»), завершится не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием в 1 класс начнется с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.



Информация о количестве мест в 1 классах на 2018-2019 учебный год будет размещена на официальных сайтах каждой школы не позднее 1 февраля, о наличии свободных мест – не позднее 1 июля.

