Общество

вчера, 20:27

В Липецке начинается приём заявлений в первый класс

2 657
#образование
2
В Липецке начинается приём заявлений в первый класс

Заявления от родителей первоклассников ждут с 1 февраля.

C 1 февраля школы города начинают прием заявлений на обучение в 1 классе в 2018-2019 учебном году.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, приём заявлений в 1 класс для граждан, зарегистрированных на территории, за которой департаментом образования закреплено общеобразовательное учреждение (приказ департамента образования администрации города Липецка от 224.01.2018 № 65 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями города Липецка»), завершится не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием в 1 класс начнется с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Информация о количестве мест в 1 классах на 2018-2019 учебный год будет размещена на официальных сайтах каждой школы не позднее 1 февраля, о наличии свободных мест – не позднее 1 июля.
2 657
#образование
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

4 минуты назад
Бедные дети
ответить

Знающий

вчера, 22:04
Этот * незаконный. Регистрация или отсутствие таковой не влияет на право получения ребенком образования посредством зачисления в ту или иную школу.
ответить

Еще в рубрике

Липчанка стала участницей очередного телешоу
#Анастасия Рубленко #телешоу #супермамочка
15
Липчанка стала участницей очередного телешоу

вчера, 21:13

Общество
Липецкие учителя соревнуются интернет-ресурсами
#образование
1
Липецкие учителя соревнуются интернет-ресурсами

вчера, 20:34

Общество
Карантин пришёл уже в 19 школ Липецка
#карантин #ОРВИ
10
Карантин пришёл уже в 19 школ Липецка

вчера, 18:58

Общество
В Липецке сумка в автобусе подняла спецслужбы по тревоге
2
В Липецке сумка в автобусе подняла спецслужбы по тревоге

вчера, 18:44

Общество
Администрация Липецкой области: цены на продукты снижаются
#Цены
33
Администрация Липецкой области: цены на продукты снижаются

вчера, 18:24

Общество
Петровский мост начнут ремонтировать как только потеплеет
#петровский мост
21
Петровский мост начнут ремонтировать как только потеплеет

вчера, 17:40

Общество