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вчера, 18:58
Липецкая вечЁрка: карантин в школах, уборка снега и Satisfaction
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 29 января.
Больше всего внимания липчане уделили деталям уборки снега на Соколе. Пользователь социальной сети «Вконтакте» Алексей Бунеев разместил на ресурсе занятный ролик на тему уборки снега в Липецка. На записи видно, как она идет «в холостую». Ситуация имела место рано утром в районе Сокола.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про карантины в школах. Частичный карантин объявлен уже в 15-ти школах Липецка, в общей сложности в них закрыты 74 класса. Частично приостановлены занятия в школах № 5, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 33, 37, 38, 40, 51, 52, 65, 77. Причём в школе №33 не учится вся первая смена. По 31 января закрыта школа №68, в ней не учатся все 44 класса.
Активный отклик получила заметка насчет нашего ответа на клип Satisfaction. Он записан в стенах учебного заведения, в актовом зале. Ролик длительностью в минуту собрал уже более 4000 просмотров. Пользователи Сети оценили здоровый юмор земляков и такой вариант поздравления с Днем студента.
Живое обсуждение развернулось по теме транспортного сообщения. Пользователи ресурса активно поддержали предложение ввести новый автобус из Матырского. Идею высказала жительница района Ирина. Автор указывает, что одного маршрута сообщения с «большой землей» явно не хватает целому посёлку с 15 000 жителей.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про молодого успешного управленца. В Центральном федеральном округе по итогам двух окружных полуфиналов, прошедших в Подмосковье, определились финалисты конкурса. В Сочи поедут 60 человек. Из них только один - представитель нашего региона, а именно: Константин Власов, директор МУП «Липецкпассажиртранс».
Больше всего внимания липчане уделили деталям уборки снега на Соколе. Пользователь социальной сети «Вконтакте» Алексей Бунеев разместил на ресурсе занятный ролик на тему уборки снега в Липецка. На записи видно, как она идет «в холостую». Ситуация имела место рано утром в районе Сокола.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про карантины в школах. Частичный карантин объявлен уже в 15-ти школах Липецка, в общей сложности в них закрыты 74 класса. Частично приостановлены занятия в школах № 5, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 33, 37, 38, 40, 51, 52, 65, 77. Причём в школе №33 не учится вся первая смена. По 31 января закрыта школа №68, в ней не учатся все 44 класса.
Активный отклик получила заметка насчет нашего ответа на клип Satisfaction. Он записан в стенах учебного заведения, в актовом зале. Ролик длительностью в минуту собрал уже более 4000 просмотров. Пользователи Сети оценили здоровый юмор земляков и такой вариант поздравления с Днем студента.
Живое обсуждение развернулось по теме транспортного сообщения. Пользователи ресурса активно поддержали предложение ввести новый автобус из Матырского. Идею высказала жительница района Ирина. Автор указывает, что одного маршрута сообщения с «большой землей» явно не хватает целому посёлку с 15 000 жителей.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про молодого успешного управленца. В Центральном федеральном округе по итогам двух окружных полуфиналов, прошедших в Подмосковье, определились финалисты конкурса. В Сочи поедут 60 человек. Из них только один - представитель нашего региона, а именно: Константин Власов, директор МУП «Липецкпассажиртранс».
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