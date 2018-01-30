Новости в instagram

вчера, 18:58

Липецкая вечЁрка: карантин в школах, уборка снега и Satisfaction

11 2313
#обзор #события #вечЁрка
4
Липецкая вечЁрка: карантин в школах, уборка снега и Satisfaction
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 29 января.

Больше всего внимания липчане уделили деталям уборки снега на Соколе. Пользователь социальной сети «Вконтакте» Алексей Бунеев разместил на ресурсе занятный ролик на тему уборки снега в Липецка. На записи видно, как она идет «в холостую». Ситуация имела место рано утром в районе Сокола.

Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про карантины в школах. Частичный карантин объявлен уже в 15-ти школах Липецка, в общей сложности в них закрыты 74 класса. Частично приостановлены занятия в школах № 5, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 33, 37, 38, 40, 51, 52, 65, 77. Причём в школе №33 не учится вся первая смена. По 31 января закрыта школа №68, в ней не учатся все 44 класса. 

Активный отклик получила заметка насчет нашего ответа на клип Satisfaction. Он записан в стенах учебного заведения, в актовом зале. Ролик длительностью в минуту собрал уже более 4000 просмотров. Пользователи Сети оценили здоровый юмор земляков и такой вариант поздравления с Днем студента.

Живое обсуждение развернулось по теме транспортного сообщения. Пользователи ресурса активно поддержали предложение  ввести новый автобус из Матырского. Идею высказала жительница района Ирина. Автор указывает, что одного маршрута сообщения с «большой землей» явно не хватает целому посёлку с 15 000 жителей.

Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про молодого успешного управленца. В Центральном федеральном округе по итогам двух окружных полуфиналов, прошедших в Подмосковье, определились финалисты конкурса. В Сочи поедут 60 человек. Из них только один - представитель нашего региона, а именно: Константин Власов, директор МУП «Липецкпассажиртранс».

11 2313
#обзор #события #вечЁрка
4

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Марфуша

3 минуты назад
Gorod48, это он написал?
ответить

Gorod48

6 минут назад
Титов лох
ответить

Марфуша

7 минут назад
gorod48, хреновые шутки у тебя. Дебила
ответить

gorod48

40 минут назад
Учитесь * ! аухели совсем в 61 школе ...
ответить

Караантиин

вчера, 22:49
Боже правда лучше ждать пока эпидемия Начнется
ответить

Ору

вчера, 22:46
Ну щас умирать начнут,закроют))
ответить

Gorod48. ru

вчера, 22:39
19 гимназия уходит на карантин с 30 января на неопределённый срок. Марьяша будет продолжать вести уроки не смотря ни на что. Ученики могут не радоваться. Рамиресу п о е б а т ь
ответить

дима

вчера, 22:32
Когда карантин в 31школе?
ответить

эля

вчера, 22:18
а что там с 62 школой?
ответить

интересы

вчера, 21:28
Какие в 5школе классы закрыты
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Холостая» снегоуборка попала на видео
#снег #уборка
52
«Холостая» снегоуборка попала на видео

вчера, 10:40

Общество
Липецкие студенты записали свой вариант Satisfaction
#клип #ролик #День студента
34
Липецкие студенты записали свой вариант Satisfaction

вчера, 09:07

Общество
«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе
#маршрут выходного дня #застывшее время
35
«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе

28.01.2018 11:59

Общество
Липецкая вечЁрка: старые автобусы, стойкий электробус и добрые дела
#обзор #события #вечЁрка
5
Липецкая вечЁрка: старые автобусы, стойкий электробус и добрые дела

26.01.2018 19:10

Новости в instagram
Каток, на который жаловались липчане, привели в порядок
#каток #лёд
12
Каток, на который жаловались липчане, привели в порядок

26.01.2018 12:57

Общество
Липецкая область преодолела пик холода и ожидает потепления
#мороз
9
Липецкая область преодолела пик холода и ожидает потепления

26.01.2018 12:36

Погода в Липецке