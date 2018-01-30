Общество

вчера, 18:58

Карантин пришёл уже в 19 школ Липецка

10 2448
#карантин #ОРВИ
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Карантин пришёл уже в 19 школ Липецка

В 18-ти школах карантин частичный.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с целью предупреждения массового распространения гриппа и ОРВИ частично приостановлены занятия в 86 классах 18 общеобразовательных учреждений.

В школе №5 закрыт на карантин 1 класс, гимназии №12 – 3 класса, школе №14 – 3 класса, школе №16 – 1 класс, в школе №18 - 3 класса, гимназии №19 – 1 класс, школе №21 – 1 класс, школе №29 – 3 класса, , школе №37 – 8 классов, школе №38 – 3 класса, школе №40 – 1 класс, школе №49 – 5 классов, школе № 51 – 3 класса, школе №52 – 1 класс, школе №53 – 3 класса, школе №65 – 4 класса, школе №77 – 2 класса. В школе №33 во всех классах (40) первой смены приостановлены занятия.

Полностью закрыта на карантин школа №68.

Директорам общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Напоминаем, что меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
10 2448
#карантин #ОРВИ
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Комментарии (10)

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вакциновпендюриватель

14 минут назад
уничтожай комент или не уничтожай всем по 5 вакцин в одно место, после вакцин все здоровы
ответить

РИМОЛЬДИУС из 19

25 минут назад
МОЯ ШКОЛА НИКОГДА НИЧЕМ НЕ БОЛЕЕТ. У НАС ЛУЧШАЯ ОХРАНА. ОНА НЕ ПРОПУСТИТ ВАШЕ ОЭРВИ. ПОШЛИ ВЫ СО СВОИМ КОРОНТИНОМ
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Владимир Путин

38 минут назад
Навальный, думаю, мы сможем сотрудничать, Лёша
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Навальный

42 минуты назад
Я, поддерживаю мнение Путина
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Владимир Путин

вчера, 22:54
Я, Владимир Владимирович Путин, создаю новый закон "о закрытии всех школ к чертям собачьим". С завтрашнего дня любой школьник может не * в школу на основании статьи 159866 РЫ. Подробную информацию читайте на * .ru
ответить

Деп.ру

вчера, 22:07
Карантин пожалуйста
ответить

5965

вчера, 21:05
ну что? * вакцины не помогают? медики хреновы...только и можете обкалывать народ и убивать иммунитет
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недоумевающая

вчера, 20:03
И ведь кто-то сидит и занимается всей этой фигней!
ответить

но продуктовая корзина

вчера, 19:54
самая дешевая в мире )))
ответить

в липецке подорожало ВСЁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

вчера, 19:09
и ничего не дешевеет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить

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