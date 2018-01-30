Карантин пришёл уже в 19 школ Липецка

В 18-ти школах карантин частичный.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с целью предупреждения массового распространения гриппа и ОРВИ частично приостановлены занятия в 86 классах 18 общеобразовательных учреждений.



В школе №5 закрыт на карантин 1 класс, гимназии №12 – 3 класса, школе №14 – 3 класса, школе №16 – 1 класс, в школе №18 - 3 класса, гимназии №19 – 1 класс, школе №21 – 1 класс, школе №29 – 3 класса, , школе №37 – 8 классов, школе №38 – 3 класса, школе №40 – 1 класс, школе №49 – 5 классов, школе № 51 – 3 класса, школе №52 – 1 класс, школе №53 – 3 класса, школе №65 – 4 класса, школе №77 – 2 класса. В школе №33 во всех классах (40) первой смены приостановлены занятия.



Полностью закрыта на карантин школа №68.



Директорам общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».



Напоминаем, что меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.