Общество

вчера, 18:44

В Липецке сумка в автобусе подняла спецслужбы по тревоге

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В Липецке сумка в автобусе подняла спецслужбы по тревоге

Автобус проверяли у остановки "улица Ленина".

Очередную бдительность проявили сегодня липчане - в этот раз подозрительный предмет был обнаружен в автобусе "Лиаз", следовавшего по 35-му маршруту.

Потенциальную угрозу увидели в черной сумке. Водитель остановил автобус у остановке "улица Ленина" у Сырского. Однако, она опасности не представляла. 
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Комментарии (2)

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12 минут назад
Вообще то по 35 маршруту ЛИАЗы давным давно не ходят, после того как его (маршрут) отдали * , ни одного ЛИАЗа нет на линии, а на фото мерседес с ним номером 438
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Рикитави

вчера, 21:22
Вообще - то на фото Мерс, задняя часть снимается только у них, на Манах люк до уровня боковых панелей, на Лиазах зад фонари вертикально, фото подберите.
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