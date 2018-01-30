В Липецке сумка в автобусе подняла спецслужбы по тревоге

Автобус проверяли у остановки "улица Ленина".

Очередную бдительность проявили сегодня липчане - в этот раз подозрительный предмет был обнаружен в автобусе "Лиаз", следовавшего по 35-му маршруту.



Потенциальную угрозу увидели в черной сумке. Водитель остановил автобус у остановке "улица Ленина" у Сырского. Однако, она опасности не представляла.

