Общество
вчера, 18:44
В Липецке сумка в автобусе подняла спецслужбы по тревоге
2 1080
Автобус проверяли у остановки "улица Ленина".
Очередную бдительность проявили сегодня липчане - в этот раз подозрительный предмет был обнаружен в автобусе "Лиаз", следовавшего по 35-му маршруту.
Потенциальную угрозу увидели в черной сумке. Водитель остановил автобус у остановке "улица Ленина" у Сырского. Однако, она опасности не представляла.
Потенциальную угрозу увидели в черной сумке. Водитель остановил автобус у остановке "улица Ленина" у Сырского. Однако, она опасности не представляла.
2 1080
124
Рикитави