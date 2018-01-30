Липчанин пойдет под суд за кражи спортивных мотоциклов

Орудовал липчанин с подельником из Ставрополья - в Воронежской области и других регионах страны.

Россошанский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимых 34-летнего жителя Ставропольского края Владимира Середы и 39-летнего жителя Липецкой области Евгения Вдовенко. Они обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Кроме того, Середа обвиняется по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).



Как установлено следствием, Середа и Вдовенко на протяжении летнего периода 2017 года совместно совершили хищение 3 спортивных мотоциклов (HONDA CBR600RR, двух HONDA CBR600FPC) с улиц и стоянок города Россошь, предварительно отслеживая их передвижение.



Также, Середа из гаража совершил хищение 2 спортивных мотоциклов (HONDA CBR1100XW и YAMAHA XJ900S DIVERSION) и обмундирование их владельцев. Преступными действиями владельцам транспортных средств причинен ущерб на сумму более 900 тыс. рублей.



Выявить лиц, причастных к совершению данных преступлений, стало возможным благодаря оперативным мероприятиям, проводимым сотрудниками полиции, а также после опубликования фото одного из похищенных мотоциклов на сайте бесплатных объявлений, выставленного на продажу.



Аналогичные деяния совершались обвиняемыми и на территории других субъектов Российской Федерации. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенных преступлениях задержанные признали в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Россошанский районный суд для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает прокуратура Воронежской области.



фото: vlg-media.ru

