Общество

вчера, 18:24

Администрация Липецкой области: цены на продукты снижаются

33 1300
#Цены
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Администрация Липецкой области: цены на продукты снижаются

Стоимость отребительской корзины в нашем регионе одна из самых низких в ЦФО.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области опубликовало данные, согласно которым наш регион входит в «тройку» областей ЦФО с самыми низкими ценами на группу из 27 социально значимых товаров.

Более того, утверждается, что цены в Липецкой области в январе опять снижались – на пшено, сахарный песок и подсолнечное масло.

По шести наименованиям товаров именно у нас самые низкие цены в Центральном Федеральном округе: говядина, масло сливочное, масло подсолнечное, сахар-песок, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, капуста белокочанная.

Самая низкая стоимость потребительской корзины сложилась в Добринском районе: 2095,99 руб. Самая высокая – в Воловском районе – 2427.20.

В Липецке перечень из основных продуктов стоит 2326,89 руб, в Ельце - 2051,15.

Фото privet-rostov.ru

33 1300
#Цены
2

Комментарии (33)

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Дон

2 минуты назад
Кошачий корм подорожал в пятерке.
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"КОБРА"

3 минуты назад
Всё это ложь и провокация! Сахар потребовался, пошла в магазин и офигела от цен: килограмм продают дороже 140 руб.Если год назад этот же килограмм можно было купить за 87 руб., так же и хлеб: выбрала буханку хлеба, посмотрела на цену и офигела: 56 руб. за 600-700 гр....Где эти магазины с недорогими продуктами?! Вероятно, на пл. Соборной- вход со двора по спец. пропускам....
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литрович...... а что можно купить

8 минут назад
на 2500 тыщи ??????? можно купить пол литра коньяку, я правда пью по 25 000 за пузырь, но у меня другая корзина, корзина слуги народа
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просто баба

11 минут назад
судя по-всему тут все с голоду опухшие сидят перед компами
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бабай

46 минут назад
по поводу , так они и потом будут говорить,что во всем виноваты жиды и пендосы,а вовочку не тронь что не видишь как страна с колен поднялась,даже магазины просрочку не выкидывают,все люди разбирают, все в один миг разбогатели
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...и лапша на уши пожирнела))

50 минут назад
Так перед выборами всегда так, надо показать,что у нас "стабильность"!!! Запасаемся, друзья, сахаром и крупой,а то после выборов и это не укупим!!!
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по поводу

52 минуты назад
спрашиваю проходящих пенсионерок -за кого будете голосовать как за кого -за Путина жалеть их не надо они сами для себя делают пусть копаются вот когда в мусорках не будет сьестного вот тогда они может быть поймут
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Ольга

54 минуты назад
Сейчас детям,да и взрослым не помешают,витаминчики живые,то есть фрукты и некоторые овощи ,а они как раз-таки и подорожали.это "великие писаки" таких статеек не учитывают. Тут не поспеваешь эту "корзину" загружать,не укладываешься ни в какие заработки....
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бад

вчера, 22:32
вы фсе врете,олег литрович хороший
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бабай

вчера, 22:24
ТО ТО Я СМОТРЮ ПЕНСИОНЕРЫ ПЯТЕРКИ атакуют а точнее мусорки около их.ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!Петрович * вовочку и постойте и посмотрите как на самом деле поднимается благосостояние у простого русского люда
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