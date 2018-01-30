Администрация Липецкой области: цены на продукты снижаются

Стоимость отребительской корзины в нашем регионе одна из самых низких в ЦФО.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области опубликовало данные, согласно которым наш регион входит в «тройку» областей ЦФО с самыми низкими ценами на группу из 27 социально значимых товаров.

Более того, утверждается, что цены в Липецкой области в январе опять снижались – на пшено, сахарный песок и подсолнечное масло.

По шести наименованиям товаров именно у нас самые низкие цены в Центральном Федеральном округе: говядина, масло сливочное, масло подсолнечное, сахар-песок, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, капуста белокочанная.

Самая низкая стоимость потребительской корзины сложилась в Добринском районе: 2095,99 руб. Самая высокая – в Воловском районе – 2427.20.

В Липецке перечень из основных продуктов стоит 2326,89 руб, в Ельце - 2051,15.



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