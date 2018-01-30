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вчера, 16:50
Волна анонимных звонков о минировании идет по Москве
Количество «заминированных» объектов увеличилось до 25
Количество «заминированных» объектов в Москве достигло 25. Анонимные звонки поступили в правоохранительные органы столицы в понедельник, 29 января. Угрозы взрыва объявлены в нескольких столичных больницах, морге и на Московской бирже, - передают "Известия".
Проводится проверка после поступления анонимных звонков с информацией о минировании зданий Госдумы, Москомархитектуры и шести столичных управ. Ранее эвакуировали около тысячи человек из зданий Киевского и Курского железнодорожных вокзалов после анонимного звонка об угрозе.
Кинологи проверяют здания больницы имени Буянова на Бакинской улице, Государственного научного центра колопроктологии на улице Саляма Адиля, Московской биржи в Малом Кисловском переулке. Позднее поступила информация о «минировании» собора Василия Блаженного на Красной площади.
Проводится проверка после поступления анонимных звонков с информацией о минировании зданий Госдумы, Москомархитектуры и шести столичных управ. Ранее эвакуировали около тысячи человек из зданий Киевского и Курского железнодорожных вокзалов после анонимного звонка об угрозе.
Кинологи проверяют здания больницы имени Буянова на Бакинской улице, Государственного научного центра колопроктологии на улице Саляма Адиля, Московской биржи в Малом Кисловском переулке. Позднее поступила информация о «минировании» собора Василия Блаженного на Красной площади.