Происшествия
вчера, 16:34
«Хендай Солярис» придавило деревом
ЧП произошло на Грязинской трассе сегодня утром.
На трассе Липецк-Грязи на автомобиль Hyundai Solaris упало дерево.
Как рассказал GOROD48 липчанин Даниил Матушкин, фотография происшествия была сделана им сегодня около 11 утра на трассе Липецк-Грязи в районе поворота на Дачный.
- В этот момент автомобиль "Хёндай Солярис" находился на полосе движения, а не на обочине, значит, дерево упало на автомобиль во время его движения, - отметил очевидец.
Фото - Даниил Матушкин
Как рассказал GOROD48 липчанин Даниил Матушкин, фотография происшествия была сделана им сегодня около 11 утра на трассе Липецк-Грязи в районе поворота на Дачный.
- В этот момент автомобиль "Хёндай Солярис" находился на полосе движения, а не на обочине, значит, дерево упало на автомобиль во время его движения, - отметил очевидец.
Фото - Даниил Матушкин
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