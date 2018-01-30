Происшествия

вчера, 16:34

«Хендай Солярис» придавило деревом

9 3770
#ДТП #авария
6
«Хендай Солярис» придавило деревом

ЧП произошло на Грязинской трассе сегодня утром. 

На трассе Липецк-Грязи на автомобиль Hyundai Solaris  упало дерево.

Как рассказал GOROD48 липчанин Даниил Матушкин, фотография происшествия была сделана им сегодня около 11 утра на трассе Липецк-Грязи в районе поворота на Дачный.

- В этот момент автомобиль "Хёндай Солярис" находился на полосе движения, а не на обочине, значит, дерево упало на автомобиль во время его движения, - отметил очевидец. 

Фото - Даниил Матушкин
9 3770
#ДТП #авария
6

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Неавтофанат

вчера, 21:51
Проезжал там около часа дня. Моё решение - увеличить скорость до 110 км/час. Тогда лесники не успеют * . Эти посадки нужно под корень выводить, они дикие.
ответить

Житель

вчера, 20:10
Специалисты там значит сильные работают. Компетентным органам стоило бы проверить, что там и как делается. А вдруг автобус. Явная угроза жизни и здоровью граждан.
ответить

Алексей. А.

вчера, 19:25
Каждый день мы неадекватные сумасшедшие * с иносранью головной башки создаем новости на этом сайте: инотаз * ДЕРЕВОМ, инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз наехал на пешехода, инотаз развалился в яме, инотаз выехал навстречку, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз размазали грузовиком, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз въехал в автобус. Почему это происходит? Да потому что : нам отмороженным * и потомственным алкашам выдают права, нам безмозглому быдлу рекламируют нерусское ГАВНО и втюхивают инотазы, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас - понахавший зассатый люмпен некому выгнать отсюда поганой метлой.
ответить

Житель

вчера, 19:17
+++ там деревья пилят 2-ую неделю под завод очередной или тц
ответить

Кот

вчера, 19:17
А, вообще то,он на своей полосе
ответить

Сергей

вчера, 18:46
Проезжал там в это время,На фото не видно,но там бригада рабочих,занималась спиливанием деревьев.Видимо,что то пошло не так,дерево упало на дорогу,оборвав ЛЭП в момент движения автомобиля.Хендай стоит четко на своей полосе и его объезжают по встречке
ответить

ПОП

вчера, 17:56
это не первый случай на том участке
ответить

ддд

вчера, 17:00
дай дорогу дереву
ответить

А

вчера, 16:48
На какой он полосе? Для обочечников?
ответить

Еще в рубрике

Липчанин пойдет под суд за кражи спортивных мотоциклов
#Угон #суд
Липчанин пойдет под суд за кражи спортивных мотоциклов

вчера, 18:18

Происшествия
В центре Липецка искали подозрительный предмет, а нашли отработанный фейерверк
#подозрительный предмет
1
В центре Липецка искали подозрительный предмет, а нашли отработанный фейерверк

вчера, 16:27

Происшествия
Тракторист выпил литр вина и насмерть сбил пешехода
#ДТП #авария #приговор
15
Тракторист выпил литр вина и насмерть сбил пешехода

вчера, 14:02

Происшествия
Липчанин украл чужую обувь
#обувь #кража
3
Липчанин украл чужую обувь

вчера, 12:16

Происшествия
Мужчина забрался в чужой дом ради сигарет и водки
#кража #приговор #суд
3
Мужчина забрался в чужой дом ради сигарет и водки

вчера, 11:38

Происшествия
83-летняя липчанка попала под колеса неизвестного автомобиля
#дтп
2
83-летняя липчанка попала под колеса неизвестного автомобиля

вчера, 10:28

Происшествия