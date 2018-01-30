«Хендай Солярис» придавило деревом

ЧП произошло на Грязинской трассе сегодня утром.

На трассе Липецк-Грязи на автомобиль Hyundai Solaris упало дерево.



Как рассказал GOROD48 липчанин Даниил Матушкин, фотография происшествия была сделана им сегодня около 11 утра на трассе Липецк-Грязи в районе поворота на Дачный.



- В этот момент автомобиль "Хёндай Солярис" находился на полосе движения, а не на обочине, значит, дерево упало на автомобиль во время его движения, - отметил очевидец.



Фото - Даниил Матушкин

