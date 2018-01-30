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вчера, 16:27

В Пскове подожгли машину координатора штаба Собчак

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В Пскове подожгли машину координатора штаба Собчак

Неизвестные подожгли машину Виктора Широбокова

В Пскове неизвестные подожгли автомобиль Citroen, который использовал Виктор Широбоков, координатор областного предвыборного штаба Ксении Собчак. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел рано утром 28 января у дома 26/13 в переулке Дружбы.

Сам Виктор Широбоков заявляет, что это автомобиль его знакомой, которая передала ему Citroen "для деятельности штаба". Как отметил Широбоков, автомобиль дизельный и "сам загореться не может", "с электричеством все было в порядке". В начале января машина прошла полное техническое обслуживание.

Виктор Широбоков возглавил псковский штаб Собчак в конце 2017 года. Он был депутатом Псковского городского Совета народных депутатов XXI созыва и лично разработал первый Устав города Пскова и программу социально-экономического развития города.
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