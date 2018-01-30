Также полностью закрыта одна школа Липецка и детский сад в Грязинском районе.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 22 по 28 января в области было зарегистрировано 6175 случаев ОРВИ (случаев гриппа не выявлено), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 76,4% всех случаев за неделю. Показатели заболеваемости среди населения в целом ниже пороговых уровней на 3,4%. Уровень госпитализации не превысил среднемноголетнего показателя для этого периода года и составил 3,0%.

В Липецке зарегистрирован 4421 случай ОРВИ (71,6% всех случаев по области), что ниже уровня эпидемического порога. Как и в целом по области 78% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний вирусов гриппа не обнаружено. Удельный вес выявленных негриппозных респираторных вирусов составил 78,9% (на предыдущей неделе – 91,3%). Среди выявленных возбудителей преобладали аденовирусы (47,4%), РС-вирусы (15,8%) и вирусы парагриппа (15,8%).

За прошедшую неделю в области зарегистрирован 154 случая внебольничной пневмонии, что соответствует уровню прошлой недели и среднемноголетнему показателю.

По данным мониторинга за посещаемостью образовательных организаций, в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ, по состоянию на 29 января, частично приостановлены занятия в 39 классах 21 школы области; а в одной школе Липецка и одном детском саду в Грязинском районе - полностью.

Добавим, что в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области продолжает работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. В рамках проведения «горячей линии» по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в период с 22 января по 5 февраля специалисты эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области ответят на вопросы граждан о мерах профилактики гриппа и ОРВИ в период повышенной заболеваемости, а также дадут пояснения по правовым аспектам введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, в т.ч. в образовательных организациях. Часы работы горячей линии: понедельник-четверг с 9-00 ч. до 16-00 ч., пятница с 9-00 ч. до 14-00 ч., телефоны горячей линии: в Липецке 30 88 14, 30 88 78, в Ельце (код 47467) 2-07-78; 6-05-00, 2-66-65, в Задонске (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Данкове (код 47465) 6-23-90,6-24-62, в Грязях (код 47461) 2-10-47; 2-44-12, в Лебедяни (код 47466) 5-24-57; 5-24-55.