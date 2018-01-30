В Липецке стартует спартакиада НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в Группу НЛМК) стартует ежегодная спартакиада работников предприятия.

Крупнейшие в Липецкой области круглогодичные спортивные соревнования открывает лыжная эстафета 4 по 2 км. Лыжники выйдут на старт 2 февраля в 16.00 на лыжной трассе в лесопарковой зоне Левобережного района Липецка.

В 2018 году спартакиада пройдет по 14-ти видам спорта, включая баскетбол, волейбол, плавание, легкую атлетику, настольный теннис, силовое многоборье и др. В рамках спартакиады новолипчане смогут сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в девяти дисциплинах. Эти результаты включат в общий зачет соревнований. Состязания пройдут на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий», во дворце спорта «Нептун», городских спортивных площадках.

Спартакиада НЛМК направлена на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни. В 2017 году в ней участвовало более 2500 человек из 40 подразделений компании. Нормы ГТО сдавали 242 сотрудника, 135 из них выполнили нормативы на «золотой», «серебряный» и «бронзовый» значки. В течение года новолипчане установили пять новых спортивных рекордов предприятия: в плавании на 50 метров вольным стилем, в метании гранаты, в силовых упражнениях.