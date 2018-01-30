Правом на банкротство воспользовались 4,3% заемщиков-потенциальных банкротов

Всего 4,3% заемщиков-потенциальных банкротов в Липецкой области воспользовались в прошлом году процедурой банкротства — такая же доля, как в среднем по России. Такие данные сообщает совместное исследование Объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс».

Порядка 698 тыс., или 1,4% заемщиков-россиян в прошлом году попадали под определение «потенциальных банкротов»: это граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн. руб. При этом начали процедуру банкротства в 2017 г. менее 29,9 тыс. граждан или 4,3% от общего числа потенциальных банкротов

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии – 3,2%, Карачаево-Черкесии – 2,4%, Бурятии – 2,3%, Магаданской области – 2,3% и республике Саха (Якутия) – 2,2%. Самая низкая доля потенциальных банкротов отмечается в Чеченской республике и Ненецком АО – по 0,4%, в Крыму – 0,5%, в республиках Алтай – 0,6% и в Дагестане – 0,8%. В Липецкой области их доля составила 1,5%.

В процентном соотношении чаще всего процедурой банкротства пользовались проблемные должники из Крыма – 17% от числа потенциальных банкротов в регионе, Вологодской области – 17%, Мордовии – 14%, Чувашии - 12% и Архангельской области – 10%. В список регионов, где возможностью облегчить свои финансовые трудности, воспользовались не более 1% потенциальных банкротов вошли: Чеченская республика Карачаево-Черкесия, республика Саха (Якутия), Магаданская область, Ингушетия, Чукотка, Астраханская область. В Липецкой области процедура банкротства введена в отношении 4,3% потенциальных банкротов.

Всего в Липецкой области под действие закона о банкротстве попадали 5512 заемщиков, процедура банкротства была введена в отношении 235 граждан и индивидуальных предпринимателей.