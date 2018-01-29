Мужчина забрался в чужой дом ради сигарет и водки

Сумма ущерба не составила и 1 000 рублей.

Суд Чаплыгинского района Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину привлекли к ответственности за кражу со взломом.



Как указано в приговоре, кража была совершена рано утром 2 октября 2017 года. Мужчина узнал о том, что в частном доме никого нет. Он разбил стекло окна на террасе и влез внутрь. Вся его скудная добыча была на кухне и в спальне. Оттуда он похитил три пачки дешевых сигарет, две бутылки водки и бутылку вина. Ущерб составил 782 рубля. Преступника вычислили по отпечаткам пальцев.



В суде мужчина согласился с предъявленным обвинением. Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, чистосердечное признание своей вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства.



Суд признал мужчину виновным и наказал его годом условного заключения с аналогичным испытательным сроком. Одну из похищенных пачек сигарет удалось вернуть законному владельцу.