Общество

39 минут назад

Автопарк липецких чиновников пополнят новым седаном за 1,4 млн рублей

9 483
#тендер #авто #седан #закупка
Автопарк липецких чиновников пополнят новым седаном за 1,4 млн рублей

Технические характеристики авто напоминают Toyota Camry.

Липецкая областная бюджетная организация «Автотранспортное учреждение» объявила тендер на поставку нового автомобиля. Модель неуказанной марки заказчики оценили в 1 483 000 рублей.

Как и следует по закону о закупках, ни марка, ни модель в техническом задании к поставке авто не указываются. Но по требуемым параметрам легко можно узнать любимую липецкими чиновниками Toyota Camry. Пятиместный седан цвета серебристый металлик должен иметь бензиновый двигатель в 2494 см³ и не менее 181 лошадиной силы под капотом. Автомобиль оснастят системами активной безопасности и управления динамикой, усилителем экстренного торможения, системой курсовой устойчивости. Сиденья в салоне сделают из ткани, с обогревом кресла водителей и сидящего рядом с ним пассажира. Мультимедиа аудиосистема будет иметь не менее 6 динамиков с возможностью управления проигрыванием через Bluetooth. Авто нужно прямо с конвейера — 2018 года выпуска.

Торги на право поставки серебристого седана запланированы на 12 февраля. Авто купят за деньги из казны Липецкой области.
9 483
#тендер #авто #седан #закупка

Комментарии (9)

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Антисоветчик

12 минут назад
По поводку наше или не наше. Право собственности, закреплено в конституции, и обеспечено законодательными актами Российской Федерации. В соответствии с этим правом, Вы вледеете только той собственностьтю, на которое у Вас есть права, и соответственно если у Вас нет прав, на эту собственность, то вы не являетесь её владельцем. Это юридическое обоснование. А далее по порядку. Структура собственностости АВто ВАза такова, что иностранным или офшорным акционерам * более 51% акций, и номинально владельцами являются они.
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Антисоветчик

17 минут назад
* слово сининим завод -пред * ятие (вместе * ). Госпада, настройте фильтр, он лажает.
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с

18 минут назад
а почему бы им не * наш ВАЗ
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КПД

18 минут назад
этих толстозадых- минус 15%
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Антисоветчик

19 минут назад
Проверка слов (* * над лежит -вместе * )
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Антисоветчик

20 минут назад
Нормальный автомобиль. 10 лет отслужит от звонка до звонке, равномерно меняй масло и фильтра и периодически подвеску. Если же брать продукцию Рено (АвтоВАЗ) то ремонт будет каждые полгода. И ещё АвтоВАЗ это уже не отечественный автомобиль. Завод * зарубежным акционерам. Так же как и НЛМК -это частное * .
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Дежавю

25 минут назад
Как почитаешь-большинство народа все понимает,все соображает,и хотят пересадить путинских чиновников даже не на отечественные Жигули,а на кол,а как доходит до дела-хрен кто выходит на протесты и тхихоря будет галочки на адском шапито за Пу ставить.Вас чего-всех бешеный каралев ночью покусал?
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ЖОРА

30 минут назад
ПОКА КОРОЛЕВ У РУЛЯ ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛ БУДЕТ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ А ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЕГО
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полач

30 минут назад
пеухов на седаны пересодить
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