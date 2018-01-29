Общество
39 минут назад
Автопарк липецких чиновников пополнят новым седаном за 1,4 млн рублей
Технические характеристики авто напоминают Toyota Camry.
Липецкая областная бюджетная организация «Автотранспортное учреждение» объявила тендер на поставку нового автомобиля. Модель неуказанной марки заказчики оценили в 1 483 000 рублей.
Как и следует по закону о закупках, ни марка, ни модель в техническом задании к поставке авто не указываются. Но по требуемым параметрам легко можно узнать любимую липецкими чиновниками Toyota Camry. Пятиместный седан цвета серебристый металлик должен иметь бензиновый двигатель в 2494 см³ и не менее 181 лошадиной силы под капотом. Автомобиль оснастят системами активной безопасности и управления динамикой, усилителем экстренного торможения, системой курсовой устойчивости. Сиденья в салоне сделают из ткани, с обогревом кресла водителей и сидящего рядом с ним пассажира. Мультимедиа аудиосистема будет иметь не менее 6 динамиков с возможностью управления проигрыванием через Bluetooth. Авто нужно прямо с конвейера — 2018 года выпуска.
Торги на право поставки серебристого седана запланированы на 12 февраля. Авто купят за деньги из казны Липецкой области.
Как и следует по закону о закупках, ни марка, ни модель в техническом задании к поставке авто не указываются. Но по требуемым параметрам легко можно узнать любимую липецкими чиновниками Toyota Camry. Пятиместный седан цвета серебристый металлик должен иметь бензиновый двигатель в 2494 см³ и не менее 181 лошадиной силы под капотом. Автомобиль оснастят системами активной безопасности и управления динамикой, усилителем экстренного торможения, системой курсовой устойчивости. Сиденья в салоне сделают из ткани, с обогревом кресла водителей и сидящего рядом с ним пассажира. Мультимедиа аудиосистема будет иметь не менее 6 динамиков с возможностью управления проигрыванием через Bluetooth. Авто нужно прямо с конвейера — 2018 года выпуска.
Торги на право поставки серебристого седана запланированы на 12 февраля. Авто купят за деньги из казны Липецкой области.
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