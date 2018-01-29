В Липецкой области вырастили 37,6 тысячи тонн тепличных овощей

Липецкая область - в числе регионов-лидеров.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства России, производство тепличных овощей в России в последние несколько лет показывает стабильную динамику роста. В 2017 году валовой сбор тепличных овощей составил 952,6 тысячи тонн, что на 17% выше уровня 2016 года (813, 6 тысячи тонн) и на 34,2% выше уровня 2015 года (709,8 тысячи тонн).



Развитие тепличного овощеводства – один из приоритетов государственной политики в сельском хозяйстве, особенно в условиях активного процесса импортозамещения. За три года импорт овощей сократился более чем в два раза – с 2,4 млн тонн в 2014 году до 1,1 млн тонн в 2016 году.



Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях среди субъектов России стали Краснодарский край – 85 тысяч тонн, Ставропольский край – 65,2 тысячи тонн, Татарстан – 46,2 тысячи тонн, Башкирия – 40,1 тысячи тонн, Липецкая область – 37,6 тысячи тонн.

