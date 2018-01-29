В Красногорске при пожаре погибли четыре человека

На месте пожара в одной из квартир погибла 49-летняя женщина и ее 6-летний внук. Серьезно пострадали 48-летний жилец с 13-летним сыном. По предварительным данным, они выпрыгнули из окна, пытаясь спастись.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в одной из квартир в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.В результате пожара на месте погибли женщина и ребёнок, впоследствии мужчина и его несовершеннолетний сын также скончались в больнице.На месте пожара в одной из квартир погибла 49-летняя женщина и ее 6-летний внук. Серьезно пострадали 48-летний жилец с 13-летним сыном. По предварительным данным, они выпрыгнули из окна, пытаясь спастись. "Скорая помощь" доставила их в больницу, но там они скончались. По этому факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователи выяснили, что хозяин квартиры сдал ее мигрантам. В общей сложности там жили 9 человек, в том числе 3 детей. СК установит, законно ли они прибыли в Россию, - передает RT.

Пожар в жилом доме в Красногорске произошёл 28 января.Ранее URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.