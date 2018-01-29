В мэрии недовольны качеством противоледного реагента

Он плохо ставит снег при температуре ниже 15 градусов ниже нуля.

Сегодня на брифинге в мэрии об уборке города от снега журналистам рассказал директоров МБУ "Управление благоустройства города Липецка" Алексей Востриков.



С начала года с улиц города, по словам Алексея Вострикова, вывезено более 50 тысяч кубометров снега. За этот же период на магистралях использовано около 11 тысяч торн пескосоляной смеси и 112 тонн противоледного реагента.



- Мы увидели преимущества этого реагента. В центре Липецка после его применения чисто - нет ни песка, ни глины. Автомобилисты высоко его оценили. Теперь нам надо окончательно понять, какую марку реагента нам нужно изменить. Сейчас мы хотим испытать другую марку реагента, так как плавящая способность "Бионорда" нас не совсем удовлетворяет. Его уже не так активно приименяют в Москве и Санкт-Петербурге. Нам бы хотелось, чтобы реагент лучше плавил лёд и снег при температурах ниже 15 градусов ниже нуля, - сказал директор предприятия.



В прошлом году предприятие по инициативе главы Липецка и поддержке губернатора приобрело 24 новых машины: грейдеров, тракторов, погрузчиков. Покупка новой техники будут продолжена в этом году.



- Сегодня ночью улицы чистили 65 единиц снегоуборочной техники. Сейчас в работе 85 единиц. Центр уже подметают. Ведётся вывоз снега, - отрапортовал Алексей Востриков о ситуации на дорогах этим утром.



С 2013 года общем уборки города от снега увеличился на 1,5 миллиона квадратных метров. Сейчас для уборки частного сектора мэрия привлекает 13 единиц техники ИП и ЧП.



Также предприятию не хватает 25% дворников. Из-за этого коммунальные дорожники не успевают убирать снег с тротуаров и от остановочных павильонов.



У GOROD48 вызвал вопрос отчётность по вывозу снега. Ведь можно вывезти сто кубов снега, а отчитаться о ста двадцати. Вообще, как считают вывезенный снег?



- Есть габариты кузова грузовика. Умножаем его длину, ширину и высоту и получаем объём снега. Умножаем объём на рейсы и получаем результат. Правда, до десятых долей кубометра все не посчитаешь, - рассказал о калькуляции вычислений директор предприятия.



С 1 января МБУ забрало себе несколько функций такого предприятия как МК "РСДП": ремонт и содержания дорог, мостов и ливневой канализации.



- Техника, штаты, асфальтобетонный завод переданы нам, - сказал Алексей Востриков.





