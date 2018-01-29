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82 добровольческих проекта из Липецкой области претендуют на внушительные гранты

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#доброволец #волонтёр
82 добровольческих проекта из Липецкой области претендуют на внушительные гранты

2018 год - Год добровольчества. 

Организаторы Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро» получили 3320 заявок от добровольческих социальных проектов. Как сообщает региональное управление молодёжной политики, в числе претендентов на победу - 82 проекта от Липецкой области, 10 из них вошли в состав 500 лидирующих проектов рейтинга, отобранных путем народного голосования.

В феврале эксперты выберут около 150 проектов-победителей, которые могут быть реализованы и растиражированы во многих регионах России. Они будут размещены на карте проектов «Добровольцы России». Победители смогут рассчитывать на денежные гранты в размере до 300 тысяч рублей.

Организаторами конкурса «Хочу делать добро» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с Ассоциацией волонтерских центров, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».

Конкурс «Хочу делать добро» является частью открытой платформы «Россия - страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

195
#доброволец #волонтёр

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