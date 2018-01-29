Общество
сегодня, 10:40
«Холостая» снегоуборка попала на видео
Свидетеля ситуации возмутил выбор водителя.
Пользователь социальной сети «Вконтакте» Алексей Бунеев разместил на ресурсе занятный ролик на тему уборки снега в Липецка. На записи видно, как она идет «в холостую». Ситуация имела место рано утром в районе Сокола.
- Мотаем счётчик! Колеса крутятся, солярка горит, снег идёт, зарплата капает! Потом отчитаемся сколько миллионов кубометров снега убрали и вывезли, а деньги распихаем по карманам! - указывает автор ролика.
Автор ролика оказался не единственным свидетелем "холостой" уборки снега. Читатели GOROD48 сообщили нам, что тракторов-халтурщиков в районе Сокола двое: на прошлой недели снегоуборщики стояли в центре района с поднятыми колесами два дня подряд и так вырабатывали километры.
Фото: https://vk.com/
- Мотаем счётчик! Колеса крутятся, солярка горит, снег идёт, зарплата капает! Потом отчитаемся сколько миллионов кубометров снега убрали и вывезли, а деньги распихаем по карманам! - указывает автор ролика.
Автор ролика оказался не единственным свидетелем "холостой" уборки снега. Читатели GOROD48 сообщили нам, что тракторов-халтурщиков в районе Сокола двое: на прошлой недели снегоуборщики стояли в центре района с поднятыми колесами два дня подряд и так вырабатывали километры.
Фото: https://vk.com/
10 минут назад проезжал
Гость
Тракторист
Тракторист
ЖИТЕЛЬ ЛИПЕЦКА
Тракторист
Тракторист
ЖИТЕЛЬ ЛИПЕЦКА
Питерское чмо
Тракторист