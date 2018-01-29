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«Холостая» снегоуборка попала на видео

24 2416
#снег #уборка
2
«Холостая» снегоуборка попала на видео

Свидетеля ситуации возмутил выбор водителя.

Пользователь социальной сети «Вконтакте» Алексей Бунеев разместил на ресурсе занятный ролик на тему уборки снега в Липецка. На записи видно, как она идет «в холостую». Ситуация имела место рано утром в районе Сокола.



 - Мотаем счётчик! Колеса крутятся, солярка горит, снег идёт, зарплата капает! Потом отчитаемся сколько миллионов кубометров снега убрали и вывезли, а деньги распихаем по карманам! - указывает автор ролика.

Автор ролика оказался не единственным свидетелем "холостой" уборки снега. Читатели GOROD48 сообщили нам, что тракторов-халтурщиков в районе Сокола двое: на прошлой недели снегоуборщики стояли в центре района с поднятыми колесами два дня подряд и так вырабатывали километры.

мини.jpg



Фото: https://vk.com/

24 2416
#снег #уборка
2

Комментарии (24)

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10 минут назад проезжал

14 минут назад
До сих пор стоят колеса крутятся)
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Гость

16 минут назад
Все подрядчики, что касается уборки улиц и дворов имеют то или иное отношение к администрации, более того часть техники оформленна на подставных лиц а реальные владельцы это чиновники. Денег на это выделяется достаточно но результат мы видим на дорогах,
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Тракторист

23 минуты назад
ЖИТЕЛЬ ЛИПЕЦКА, Ты частников с муниципалами не путай, за так никто работать не будет. Или если хочешь, бери лопату и сам затютюривай снежок. А мы потом скажем, что ты- му..ак, потому что плохо чистишь)))
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Тракторист

28 минут назад
ЖИТЕЛЬ ЛИПЕЦКА, Дурашка, в городских условиях такие трактора работают только на погрузке. А основные операции выполняются МТЗ с КОСЫМ отвалом.
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ЖИТЕЛЬ ЛИПЕЦКА

29 минут назад
Тракторист, у Актива по пустому месту катается, а снег как лежал так и лежит, а вечером этот урод отчитался о проделанной работе. Уроды.
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Тракторист

30 минут назад
Гость, ты тоже идиот! Два дебила это сила!
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Тракторист

30 минут назад
Гость, Вот ты- живой * дЭбила из Липецка. У данной техники * гидравлический на все операции. После двигателя, заместо коробки передач стоит гидротрансформатор. Так что учи матчасть, * .
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ЖИТЕЛЬ ЛИПЕЦКА

30 минут назад
знаток, ГОСТЬ ПРАВДУ ПИШЕТ, ОНИ ТАК ДЕНЬГИ СЕБЕ БЕРУТ, А ЧИСТИТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. В АДМИНИСТРАЦИЮ НАДО ЭТИ ФОТО И ШТРАФОВАТЬ ДИРЕКТОРОВ., А ЭТИХ УРОДОВ ГНАТЬ
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Питерское чмо

31 минуту назад
Да мне пох что вы пишете,это ваши деньги я сжигают вхолостую.Вчера вы так активно чморили навального, чего-утром не с той ноги встали?Я вам ещё летом в дождь буду асфальт мыть, у меня на это ещё до 24 года время есть.
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Тракторист

32 минуты назад
Алексей Бунеев, ты идиот!
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