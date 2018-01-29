83-летняя липчанка попала под колеса неизвестного автомобиля

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1416 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 30, неиспользование ремней безопасности – 212, детских удерживающих устройств-11, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 117.

27 января, в Усманском районе, в 19:20, на автодороге Усмань-Грачевка 39-летний велосипедист, управляя велосипедом «Стелс», по предварительным сведениям, двигаясь по обочине автодороги, неожиданно выехал на середину проезжей части перед автомобилем ВАЗ-212140 под управлением 44-летнего водителя. В результате столкновения пострадал велосипедист, который с различными травмами был доставлен в ГУЗ «Усманская МРБ».

В эти же сутки, около 19:00, в Данкове ул. Кирова 50-летний водитель, управляя автомобилем «Хенде Солярис», допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 27-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель автомобиля «Лада Калина» и 26-летняя пассажирка данного транспортного средства. Пострадавшие с различными травмами доставлялись в ГУЗ «Данковская МРБ».

В эти же сутки, в Елецком районе в 16.40, на автодороге "Дон" 44-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво ХС90" не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. С различными телесными повреждениями пострадавший в ДТП доставлялся в елецкую городскую больницу №1.

28 января, в Липецке, примерно в 12:30, на ул. Липовской, неизвестное транспортное средство, двигаясь по дороге местного значения в жилой застройке, задним ходом, допустило наезд на 83-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая с различными травмами доставлялась в ГБ №4, госпитализирована, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.