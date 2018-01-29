В Липецке пройдет бард-марафон

10 февраля в городском ДК состоится фестиваль «Бард-марафон - 2018»

В фестивале примут участие авторы и исполнители, коллективы, выступающие в жанре авторской песни и поэзии.

На фестивале, который будет проходить один день, состоятся конкурсы среди авторов стихов и музыки, композиторов, исполнителей-солистов, вокальных дуэтов и ансамблей, поэтов, детского творчества в авторской песне, литературного чтения стихотворений известных авторов-бардов, таких как Окуджава, Высоцкий, Визбор, Щербаков.

Завершится фестиваль гала-концертом и награждениями победителей.

Фото: vk.com/bardm18