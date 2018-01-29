Общество

сегодня, 10:18

В Липецке пройдет бард-марафон

2 454
#фестиваль
В Липецке пройдет бард-марафон

10 февраля в городском ДК состоится фестиваль «Бард-марафон - 2018»

В фестивале примут  участие авторы и исполнители, коллективы, выступающие в жанре авторской песни и поэзии.

На фестивале, который будет проходить один день, состоятся конкурсы среди авторов стихов и музыки, композиторов, исполнителей-солистов, вокальных дуэтов и ансамблей, поэтов, детского творчества в авторской песне, литературного чтения стихотворений известных авторов-бардов, таких как Окуджава, Высоцкий, Визбор, Щербаков.

Завершится фестиваль гала-концертом и награждениями победителей.

Фото: vk.com/bardm18

2 454
#фестиваль

Комментарии (2)

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сегодня, 11:59
надо же, на сайте запретили слово " * #34; и предлог " * #34;
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в

сегодня, 11:58
бард должен быть обязательно с бородой и повязкой на лысине даже зимой, иначе его горестные * про березки и душевные терзания * виде речки никто не будет слушать
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