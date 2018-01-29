Предприниматели и налоговая служба Липецкой области за круглым столом

На первой в новом году встрече предприниматели Липецкой области — членов Липецкого РСПП обсудили вопросы, связанные с изменениями налогового законодательства.

25 января на базе Липецкого регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей состоялся круглый стол «Основные изменения и тенденции налогообложения в Липецкой области». В мероприятии участвовали представители бизнеса и УФНС России по Липецкой области. Встречу провела заместитель председателя правления Липецкого РСПП, генеральный директор ПАО «Липецккомбанк» - Ольга Митрохина. Основные разъяснения по нововведениям в налоговом законодательствам представил заместитель руководителя УФНС РФ по Липецкой области Максим Портнов.

«Липецкое РСПП – одна из тех площадок, где предприниматели могут обсудить актуальные вопросы законодательства, касающиеся бизнеса, получить ответы и разъяснения непосредственно от представителей контролирующих органов, власти. Диалог между участниками позволяет разобраться с нюансами законодательства, выдвинуть собственные предложения. Сегодня – одна из таких встреч: мы пригласили представителей налоговой службы рассказать о новом в налоговом кодексе. Круглый стол был организован по просьбам бизнесменов», - открыла заседание Ольга Митрохина.

Центральной темой обсуждения стало включение в Налоговый Кодекс статьи 54.1 — законопроект был одобрен Госдумой летом прошлого года: он определяет пределы осуществления прав налогоплательщика по исчислению налоговой базы — иначе говоря, определяет правила признания налоговой базы обоснованной.

Работа над законопроектом была длительной: к введению новой статьи подталкивало принятие в 2006 году пленумом высшего Арбитражного суда постановления о необоснованной налоговой выгоде. После чего вопросы между налоговиками и предпринимателями о том, можно ли в хозяйственном споре признать налоговую выгоду необоснованной, решались в арбитражных судах индивидуально. Каждая налоговая проверка подвергалась отдельному разбору. Единых критериев не было. В 2014 году был подготовлен первый текст новой статьи, которая пыталась ввести унифицированный подход. В первом чтении он был принят Госдумой в 2015 году, потом работа восстановилась в 2017 году, и уже летом статью приняли сразу в двух чтениях.

Целью законопроекта стало закрепление тех оснований, по которым налоговый орган может отказать налогоплательщику в праве уменьшать свои налоговые платежи. «Теперь налогоплательщику нельзя уменьшать налоговую базу или сумму налога, подлежащего уплате, если такое уменьшение возникло в результате: искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), искажения сведений об объектах налогообложения. Подобное действие теперь возможно, если нет указанных выше обстоятельств, и только, когда одновременно совпадают 2 условия: основной целью сделки (операции) не является неуплата (неполная уплата) или зачет (возврат) суммы налога и сделка исполнена лицом, являющимся стороной договора (или лицом которому правомерно передано право исполнить обязательство)», - отметил Максим Портнов.

По его словам, эти правила позволят контролировать некоторые возможные схемы ухода от налогов. Так, нельзя имитировать предпринимательские отношения с однодневками и иными хозяйствующими субъектами. Нельзя совершать сделки только с целью налоговой экономии – у них должна быть иная деловая цель и экономический смысл. Сделки должны быть реальны и фактически исполнены. Кроме того, новые нормы позволят сформировать единую судебную практику между фискальными органами и налогоплательщиками. Реальность совершаемых сделок также будет проверяться в рамках статьи.

Однако новая статья Налогового Кодекса требует разъяснений и дополнений — например, ФНС провела работу над методическими рекомендациями и разъяснениями о том, что считать «виновными» и «невиновными действиями». Ведь занижение налогооблагаемой базы могло произойти из-за сознательного сокрытия той же недвижимости, а могло — из-за случайной опечатки в отчете. Санкции к нарушителям в этих случаях также должны быть разными. Все нововведения были направлены на то, чтобы конкретизировать и систематизировать различные спорные случаи. Однако законодательство не коснулось налоговых ставок.

Сейчас Федеральная налоговая служба хочет выйти с инициативой о том, чтобы сделать для предпринимателей информацию об их контрагентах более доступной и открытой при необходимости совершения сделок. Практика показывает: подавляющее большинство сталкивались с необходимостью заключать контракты с фирмой-партнером, используя электронный документооборот и минуя личную встречу. Однако некоторые попадали на мошеннические фирмы, которые использовали реквизиты уже закрытых, несуществующих компаний, и фирма-заказчик, отдавая подряд на работу, фактически перечисляла деньги в пустоту. Более открытая база данных позволит обезопасить себя добросовестным налогоплательщикам от таких фальшивых сделок. Сегодня такой инструмент уже существует — на сайте налоговой службы есть сервис «Проверь себя и своего контрагента», а с 1 июня появится информация о задолженности у компании по налогам и социальным сборам.

Предприниматели также интересовались у налоговиков, по каким критериям сегодня отбираются компании для налоговых проверок, достаточно ли только одного тревожного фактора, или их нужно несколько, при проверках оплаты труда — проверяющие обращают внимание на среднюю зарплату по отрасли или по экономике населенного пункта.

«Мы заинтересованы в том, чтобы проверок стало меньше, - отметил представитель фискальной службы. - Потому смотрим на совокупность факторов в работе компании, изучаем историю сделок с контрагентами. Кроме того, активно сотрудничаем с административными и проверяющими органами. В целом, мы должны прийти к тому, что уклоняться от уплаты налогов — это не только нарушение закона. Уплата налогов — это проявление сознательной гражданской позиции предпринимателя».

Участники встречи высказали пожелание провести еще одно совместное заседание, чтобы обсудить важные вопросы налогового законодательства и общения бизнеса и налоговиков. «Тема налогов – одна из важнейших для бизнеса. Надеюсь, эта встреча не будет последней, совместное обсуждение позволит разрешать сложные моменты, развивая экономику региона», - сказала в заключении Ольга Митрохина.