Здоровье

сегодня, 09:53

Почти на 20 улицах введён карантин по бешенству

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#бешенство #животные
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Почти на 20 улицах введён карантин по бешенству

Список территорий, в которых введены ограничительные мероприятия, постоянно растёт. 

Как сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области, постановлениями главы администрации Липецкой области, установлен карантин по бешенству животных в границах следующих территорий:

• улица Ленина села Сселки города Липецка сроком на 2 месяца;
• улица Железнодорожная села Братовщина Долгоруковского сельсовета Долгоруковского района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Свободы села Средняя Матренка Среднематренского сельсовета Добринского района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Солнечная села Вязовое Вязовицкого сельсовета Долгоруковского района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Верхняя Казинская села Стегаловка Стегаловского сельсовета Долгоруковскогорайона Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Денисовка села Березовка Березовского сельсовета Тербунского района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Вязенская села Головинщино Троицкого сельсовета Лев – Толстовского района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Садовая села Нижний Воргол Нижневоргольского сельсовета Елецкого района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Свободы села Волчье Волченского сельсовета Добровскогорайона Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Центральная села Слепуха Слепухинского сельсовета Долгоруковского района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Садовая села Борки Борковского сельсовета Тербунского  района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• дом 4 корпус 1 по улице Чапаева города Данков Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Заовражная села Ленино Ленинского сельсовета Липецкого района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Высечки села Круглое Остро-Каменского сельсовета Лев – Толстовского района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Луговая села Долгуша Долгушинского сельсовета Долгоруковского района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Клубная села Пятницкое Пятницкого сельсовета Измалковского Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Спортивная поселка Прибытковский Телелюйского сельсовета Грязинского района Липецкой области сроком на 2 месяца;
• улица Черемушки деревни Котовка Остро-Каменского сельсовета Лев - Толстовского Липецкой области сроком на 2 месяца. 

Напомним, Липецкая область в лидерах по бешенству. Наибольшее количество случаев бешенства в России выявлено в Республике Бурятия, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Белгородской и Липецкой областях, сообщает Россельхознадзор.
9 1478
#бешенство #животные
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Комментарии (9)

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Хук

4 минуты назад
Откройте пункты по * шкур и сам буду на бездомных * охотиться.
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полач

9 минут назад
ружья в руки и всем в администрацию
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включите мозги

13 минут назад
и подумайте почему в области где много лет зверски уничтожают хищников нельзя победить эпидемию бешенства-источником могут являться не хищники! а грызун, которые бесконтрольно размножаются в отсутствии лис и пр хищников.Подумайте наконец,какие животные - очаг эпидемии
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Охотинспекторов менять надо.

18 минут назад
Пусть хотя бы для начала охоту на лису продлят!!!!!
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 11:00
ВОТ ТОЛЯ ГЛАЗУНОВ ДОВЕЛ ДО ТОГО ЧТО И В СВОЙ РАЙОН ЗАВЕЗЛИ ЗАРАЗУ ДАЖЕ В ЭТО СЕЛО ГДЕ НАХОДИТСЯ ЕГО ХОЗЯЙСТВО ВОТ ОНА БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ КОТОРУЮ ЛЮБИТ КОРОЛЕВ
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Зоозащитница

сегодня, 10:54
Позор Власти, хоть бы помалкивали, а то всем сообщают, что они некчемные руководители. Ничего не умеют делать путнего. Жить с такой беответственной властью страшно.
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Зоозащитница

сегодня, 10:50
Собака, Надо сначало пересрелять Ветслужбу и * на работу новых грамотных ветврачей. Они знают как предупредить бешенство в отличие от сдарых П...... состоящих * власти, тогда не будет никакого бешенства. Тем кто не сумел предупредить бешенство ПОЗОР!!!!!! Вон от власти полуграмотных людей. Животные не виноваты, что у власти неучи-ветврачи не дающие работать новым умным кадрам. Вцепились в кормушку как клещи, ничем не оторвать, вместо работы чешут я........., Потом за мягкое место хватаютя У нас бешенство. Давай стрелять. На большее ума не хватает.
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гость

сегодня, 10:43
Специально распространяют информацию, чтобы узаконить уничтожение бродячих животных. Маразм в липецкой области крепчает...
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Собака

сегодня, 10:23
Защитнички животных, бегите скорее обнимать бешеных бродячих собачек, ведь они такие милые и безобидные.
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