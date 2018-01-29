Почти на 20 улицах введён карантин по бешенству

Список территорий, в которых введены ограничительные мероприятия, постоянно растёт.

Как сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области, постановлениями главы администрации Липецкой области, установлен карантин по бешенству животных в границах следующих территорий:



• улица Ленина села Сселки города Липецка сроком на 2 месяца;

• улица Железнодорожная села Братовщина Долгоруковского сельсовета Долгоруковского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Свободы села Средняя Матренка Среднематренского сельсовета Добринского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Солнечная села Вязовое Вязовицкого сельсовета Долгоруковского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Верхняя Казинская села Стегаловка Стегаловского сельсовета Долгоруковскогорайона Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Денисовка села Березовка Березовского сельсовета Тербунского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Вязенская села Головинщино Троицкого сельсовета Лев – Толстовского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Садовая села Нижний Воргол Нижневоргольского сельсовета Елецкого района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Свободы села Волчье Волченского сельсовета Добровскогорайона Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Центральная села Слепуха Слепухинского сельсовета Долгоруковского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Садовая села Борки Борковского сельсовета Тербунского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• дом 4 корпус 1 по улице Чапаева города Данков Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Заовражная села Ленино Ленинского сельсовета Липецкого района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Высечки села Круглое Остро-Каменского сельсовета Лев – Толстовского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Луговая села Долгуша Долгушинского сельсовета Долгоруковского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Клубная села Пятницкое Пятницкого сельсовета Измалковского Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Спортивная поселка Прибытковский Телелюйского сельсовета Грязинского района Липецкой области сроком на 2 месяца;

• улица Черемушки деревни Котовка Остро-Каменского сельсовета Лев - Толстовского Липецкой области сроком на 2 месяца.



Напомним, Липецкая область в лидерах по бешенству. Наибольшее количество случаев бешенства в России выявлено в Республике Бурятия, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Белгородской и Липецкой областях, сообщает Россельхознадзор.