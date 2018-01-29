Общество

сегодня, 09:51

В Липецке нашли два нелегальных киоска

5 915
#киоск #ларек #снос
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В Липецке нашли два нелегальных киоска

Оба расположены на улице Неделина.

Управление потребительского рынка администрации Липецка сообщает о том, что на улице Неделина в региональном центре обнаружены нелегальные торговые точки. Два киоска нашли около дома №55. Согласно акту выявления незаконных конструкций, владельцы ларьков должны убрать их до 4 февраля.

Действия администрации соответствуют Порядку перемещения (переноса) самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, согласно которому собственник объекта или лицо, использующее объект обязан выполнить требование о добровольном перемещении (переносе) с незаконно занимаемой территорий в противном случае будут проведены мероприятия по перемещению (переносу) нестационарных торговых объектов администрацией города Липецка.
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#киоск #ларек #снос
1

Комментарии (5)

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Сергей 13

23 минуты назад
Они там ещё с Борьки Ельцина стоят,искатели,млять.
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Зоозащитница

сегодня, 10:59
Молодцы наша власть только на овец, что-то отнять, разламать, киоски снесты, У бабулек носки отобрать. Власть-мородеры - только умеют собак стрелять, на большее ума не хватает. Бешенство предупредить- не умеют и не знают как. Только беззащитных убивать умеют. Позор ВЛАСТИ
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бредятина

сегодня, 10:40
котяра классный, свои киоски охраняет
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/

сегодня, 10:39
долго искали
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eior

сегодня, 10:10
Дмитров, Кисло, придумай что нибудь менее тупое. Или иди устройся на работу.
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