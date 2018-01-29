В Липецке нашли два нелегальных киоска

Оба расположены на улице Неделина.

Управление потребительского рынка администрации Липецка сообщает о том, что на улице Неделина в региональном центре обнаружены нелегальные торговые точки. Два киоска нашли около дома №55. Согласно акту выявления незаконных конструкций, владельцы ларьков должны убрать их до 4 февраля.



Действия администрации соответствуют Порядку перемещения (переноса) самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, согласно которому собственник объекта или лицо, использующее объект обязан выполнить требование о добровольном перемещении (переносе) с незаконно занимаемой территорий в противном случае будут проведены мероприятия по перемещению (переносу) нестационарных торговых объектов администрацией города Липецка.