Общество
сегодня, 09:51
В Липецке нашли два нелегальных киоска
Оба расположены на улице Неделина.
Управление потребительского рынка администрации Липецка сообщает о том, что на улице Неделина в региональном центре обнаружены нелегальные торговые точки. Два киоска нашли около дома №55. Согласно акту выявления незаконных конструкций, владельцы ларьков должны убрать их до 4 февраля.
Действия администрации соответствуют Порядку перемещения (переноса) самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, согласно которому собственник объекта или лицо, использующее объект обязан выполнить требование о добровольном перемещении (переносе) с незаконно занимаемой территорий в противном случае будут проведены мероприятия по перемещению (переносу) нестационарных торговых объектов администрацией города Липецка.
Действия администрации соответствуют Порядку перемещения (переноса) самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, согласно которому собственник объекта или лицо, использующее объект обязан выполнить требование о добровольном перемещении (переносе) с незаконно занимаемой территорий в противном случае будут проведены мероприятия по перемещению (переносу) нестационарных торговых объектов администрацией города Липецка.
Сергей 13
Зоозащитница
бредятина
/
eior