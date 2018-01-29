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В Липецкой области выявлено 45 тонн некачественной крупы

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#крупа #образование #здравоохранение
В Липецкой области выявлено 45 тонн некачественной крупы

В том числе в учреждениях здравоохранения и образования.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Липецкой области,  в прошлом году  были проконтролированы крупы в государственных учреждениях, учреждениях здравоохранения и образования, а также на перерабатывающих комбинатах. В ходе проверок специалистами Управления было отобрано и направлено в аккредитованную лабораторию 112 проб круп на соответствие требований нормативных документов по показателям качества и безопасности.

По результатам испытаний в 71 пробе (157 проведенных исследований) выявлено, что крупы не соответствуют требованиям нормативных документов по показателям качества (проход через сито, доброкачественное ядро, битые ядра, поврежденные ядра, сорная примесь, зольность, содержание цветковых пленок, необрушенные зерна, меловые ядра, недодир, мучка, нешелушеные зерна, влажность, цвет, запах, вкус); по показателям безопасности (металломагнитная примесь, зараженность вредителями хлебных запасов). Всего в 2017 году было выявлено 45 тонн некачественной крупы.

В ходе проверок, выявлены нарушения правил хранения, закупки и реализации крупы: отсутствие документов, подтверждающих безопасность крупы, отсутствие маркировки изготовителя, россыпи круп, паутина, отсутствие прибора контроля за температурой и относительной влажности воздуха.

Крупы, представляющие угрозу для здоровья людей, были изъяты из оборота и не допущены к использованию. Должностные и юридические лица, допустившие нарушение требований действующего законодательства, привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
1 503
#крупа #образование #здравоохранение

Комментарии (1)

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гость

сегодня, 10:41
нас давно кормят отбросами с барского стола
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