Общество
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Пропавший в Липецке мужчина обнаружен
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Исчезнувший жив.
Пропавший в Липецке 18 января 42-летний Сергей Кошкин найден. Родственники исчезнувшего и успешно найденного мужчины сообщают об этом в социальных сетях.
Кроме того, близкие Сергея благодарят всех откликнувшимся: «Огромное спасибо! Благодаря Вашему участию мы нашли его! Жив!!! Дай Бог всем Вам здоровья и пусть беда обходит Ваш дом».
Кроме того, близкие Сергея благодарят всех откликнувшимся: «Огромное спасибо! Благодаря Вашему участию мы нашли его! Жив!!! Дай Бог всем Вам здоровья и пусть беда обходит Ваш дом».
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