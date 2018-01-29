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Пропавший в Липецке мужчина обнаружен

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#пропавшие без вести
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Пропавший в Липецке мужчина обнаружен

Исчезнувший жив.

Пропавший в Липецке 18 января 42-летний Сергей Кошкин найден. Родственники исчезнувшего и успешно найденного мужчины сообщают об этом в социальных сетях.

Кроме того, близкие Сергея благодарят всех откликнувшимся: «Огромное спасибо! Благодаря Вашему участию мы нашли его! Жив!!! Дай Бог всем Вам здоровья и пусть беда обходит Ваш дом».
1 2117
#пропавшие без вести
1

Комментарии (1)

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гость

8 минут назад
наверное бухал где нибудь а вы искали его
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