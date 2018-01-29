В Липецке горел садовый домик

В 14:22 в дежурную службу ГУ МЧС Россиипо Липецкой области поступило сообщение о загорании садового домика в Липецке, СНТ «Строитель-1», 8 линия, строение №1231.



В результате загорания огнем повреждено чердачное перекрытие на площади 2 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.