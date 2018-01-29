Происшествия

вчера, 19:11

В Липецке горел садовый домик

2 1162
#пожар
В Липецке горел садовый домик
В 14:22 в дежурную службу ГУ МЧС Россиипо Липецкой области поступило сообщение о загорании садового домика  в Липецке, СНТ «Строитель-1», 8 линия, строение №1231.

В результате загорания огнем повреждено чердачное перекрытие  на площади 2 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 1162
#пожар

Комментарии (2)

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Архимед сказал что ты гонишь.

вчера, 22:13
Пифагор,
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Неавтофанат

вчера, 21:30
Горелый веник в ведре? Грелись?
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