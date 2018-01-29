Общество

вчера, 15:37

Этого лучше не читать (ФОТО)

12 6952
#Нелепости #несуразности
6
Этого лучше не читать (ФОТО)

Мы продолжаем коллекционировать городские нелепости.

Мы продолжаем рубрику, в которой публикуем забавные, смешные и откровенно нелепые фотографии, снятые на улицах Липецка нашими журналистами и читателями.

Сегодняшняя подборка посвящена забавным надписям, которые окружают нас в жизни.

IMG_1208.JPG

В Нижнем парке вывели новый тип людей. Или не вывели, а решили, что вегетарианцы – не люди?

IMG10025.jpg

Конечно, в текстах, которые печатаются быстро, сложно избежать ошибок. Но эта надпись НА ВЫВЕСКЕ фирмы, которая торгует недвижимостью. Или, может, они имели ввиду «в ручную кладь»?

IMG10026.jpg

Отделение банка в 28-м микрорайоне. Сложно понять, что именно здесь предлагают.

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем. 

12 6952
#Нелепости #несуразности
6

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

***

42 минуты назад
ВегетариАЦы
ответить

местная

вчера, 22:55
чё блин запикивают название банка
ответить

местная

вчера, 22:54
это *
ответить

местная

вчера, 22:54
Это * банк на 28,напротив хлебозавода,мы с мужем ещё в начале осени там были и видели это))))))
ответить

rukalip

вчера, 22:18
СБЕРБАНК, Как автор фото, официально заявляю, что это не так. Читайте лучше текст.
ответить

СБЕРБАНК

вчера, 22:02
на нижнем фото СБЕРБАНК находится на 26 микрорайоне.
ответить

СУМКИ

вчера, 22:00
На первом фото вывеска * С У М К И *
ответить

ЭТО ЧТО,

вчера, 21:05
лет 15 назад, в больнице г.Задонска, я видел плакат с надписью- SPEED не спит!
ответить

Сукин и сын

вчера, 20:40
"Хомуты"
ответить

1`

вчера, 19:44
В Ельце на площади Победы есть магазин SITI MODA :)))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке грузовик застрял под мостом
#авария #ДТП
34
В Липецке грузовик застрял под мостом

вчера, 21:13

Общество
В Липецкой области стартовала операция «Снегоход-2018»
#снегоход #проверки
1
В Липецкой области стартовала операция «Снегоход-2018»

вчера, 13:30

Общество
Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» провели в Липецке учения
#Лиза Алерт
4
Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» провели в Липецке учения

вчера, 12:47

Общество
Оперативники УФСИН раскрывают преступления совместно с полицией
#УФСИН #УМВД
4
Оперативники УФСИН раскрывают преступления совместно с полицией

вчера, 12:40

Общество
«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе
#маршрут выходного дня #застывшее время
28
«Застывшее время»: полеты над трехсотлетним храмом в Липецком районе

вчера, 11:59

Общество
Несмотря на арест имущества, с «Рошен» украинцы вывозят всё, что им нужно
#Рошен
30
Несмотря на арест имущества, с «Рошен» украинцы вывозят всё, что им нужно

вчера, 11:39

Общество