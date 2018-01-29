Этого лучше не читать (ФОТО)

Мы продолжаем коллекционировать городские нелепости.

Мы продолжаем рубрику, в которой публикуем забавные, смешные и откровенно нелепые фотографии, снятые на улицах Липецка нашими журналистами и читателями.

Сегодняшняя подборка посвящена забавным надписям, которые окружают нас в жизни.





В Нижнем парке вывели новый тип людей. Или не вывели, а решили, что вегетарианцы – не люди?





Конечно, в текстах, которые печатаются быстро, сложно избежать ошибок. Но эта надпись НА ВЫВЕСКЕ фирмы, которая торгует недвижимостью. Или, может, они имели ввиду «в ручную кладь»?





Отделение банка в 28-м микрорайоне. Сложно понять, что именно здесь предлагают.

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.