вчера, 15:38
Несанкционированная акция сторонников Навального в Липецке прошла мирно
В Липецке завершилась «Забастовка избирателей»
Сегодня в Липецке, на площади Петра прошла несанкционированная акция сторонников Навального. В ней приняли участие несколько десятков человек. Акция проходила без визуального «политического ряда» - плакатов, транспарантов, шариков. Полиция не мешала собравшимся выступать и общаться.
Перед акцией руководитель штаба Навального в Липецке Илья Данилов сообщил GOROD48, что собравшиеся против любых провокаций, и ждет мирного отношения со стороны полицейских.
Акция продлилась около 40 минут, после чего собравшиеся решили прогулятся с площади Ленина до площади Петра Великого.
Комментарии (207)
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димка
Комендантский час.
комендантский глаз
норик
Ага комендатскому
Комендантский час.
Комендантскому
Комендантский час.
Комендантский час.
Ага