Политика

вчера, 15:38

Несанкционированная акция сторонников Навального в Липецке прошла мирно

207 7419
#"Забастовка избирателей #Навальный
6
Несанкционированная акция сторонников Навального в Липецке прошла мирно

В Липецке завершилась «Забастовка избирателей»

Сегодня в Липецке, на площади Петра прошла несанкционированная акция сторонников Навального. В ней приняли участие несколько десятков человек. Акция проходила без визуального «политического ряда» - плакатов, транспарантов, шариков. Полиция не мешала собравшимся выступать и общаться.

Перед акцией руководитель штаба Навального в Липецке Илья Данилов сообщил GOROD48, что собравшиеся против любых провокаций, и ждет мирного отношения со стороны полицейских.

Акция продлилась около 40 минут, после чего собравшиеся решили прогулятся с площади Ленина до площади Петра Великого.

207 7419
#"Забастовка избирателей #Навальный
6

Комментарии (207)

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димка

43 минуты назад
иди спать-тебе на работу завтра к 9-30
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Комендантский час.

44 минуты назад
Не переживай, встретишь ты свою судьбу. Она тебя даже спрашивать не будет и место встречи не сообщит. Будь здоров.
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комендантский глаз

45 минут назад
Комендантскому, где и когда ...шестой ряд,восьмая могила подойдёт,пароль-слепые тушканы,ответ-тушканы зрячие а вот кроты слепые
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норик

48 минут назад
и что они всё бастуют и митингуют,всё что то не нравиться,хорьки малолетние,овальный нам не подходит,слащявый он какойто,и доверия не внушает блин,вот жирик вот это человечище,вот это размах,горой за русских,и против коррупции,
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Ага комендатскому

48 минут назад
В губу тебе член
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Комендантский час.

48 минут назад
Разговоры в строю отставить.
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Комендантскому

49 минут назад
Ну что на счёт встречи чепуха?
ответить

Комендантский час.

50 минут назад
Ага , на губу.
ответить

Комендантский час.

50 минут назад
Путя, классный анекдот.
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Ага

51 минуту назад
Комендантский час., ты вафля!!!!
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