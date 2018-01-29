Несанкционированная акция сторонников Навального в Липецке прошла мирно

В Липецке завершилась «Забастовка избирателей»

Сегодня в Липецке, на площади Петра прошла несанкционированная акция сторонников Навального. В ней приняли участие несколько десятков человек. Акция проходила без визуального «политического ряда» - плакатов, транспарантов, шариков. Полиция не мешала собравшимся выступать и общаться.

Перед акцией руководитель штаба Навального в Липецке Илья Данилов сообщил GOROD48, что собравшиеся против любых провокаций, и ждет мирного отношения со стороны полицейских.

Акция продлилась около 40 минут, после чего собравшиеся решили прогулятся с площади Ленина до площади Петра Великого.